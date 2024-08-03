читать дальше пряника. Дети были в восторге, да и мы слушали и смотрели как завороженные. Я -не любитель пряников, но этот съела с удовольствием. Очень интересный мастер класс, буду рекомендовать 100%%%%

Сказать, что нам и детям понравилось -это ничего не сказать!!!! В ходе мастер класса ведущая Ирма рассказывала о истории тульского