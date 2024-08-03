Все – экскурсии в Туле

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Туле, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
109 отзывов
1 час
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 14:00
6 авг в 10:00
1 200 за человека
Хороша ты, Тульская земля
Пешая
74 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
Пешая
183 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
1 отзыв
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
Попробовать настоящий хлеб и узнать, как его пекут (в мини-группе)
Начало: В городском пространстве «Искра»
Расписание: в среду и четверг в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
7 авг в 11:00
8 авг в 11:00
400 за человека
Фотосессия в Ясной Поляне
Пешая
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Ясной Поляне
Сделать эффектные снимки в усадьбе, вдохновлявшей великого писателя
Начало: В музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
52004 680 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кузнецова
    3 августа 2024
    Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
    Сказать, что нам и детям понравилось -это ничего не сказать!!!! В ходе мастер класса ведущая Ирма рассказывала о истории тульского
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    пряника. Дети были в восторге, да и мы слушали и смотрели как завороженные. Я -не любитель пряников, но этот съела с удовольствием. Очень интересный мастер класс, буду рекомендовать 100%%%%

    Сказать, что нам и детям понравилось -это ничего не сказать!!!! В ходе мастер класса ведущая ИрмаСказать, что нам и детям понравилось -это ничего не сказать!!!! В ходе мастер класса ведущая Ирма
  • О
    Ольга
    31 июля 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Экскурсия очень понравилась. Было много интересных исторических сведений, интересный красивый маршрут. Прекрасная обзорная экскурсия - прогулка
  • В
    Вадим
    29 июля 2024
    Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
    Действительно классное времяпрепровождение для тех, кто хочет углубиться в историю хлеба и пекарен в Туле. Рассказчица действительно классно рассказала про
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    историю ремесленной пекарни, показала коллекцию самоваров. Хлеб действительно вкусный, дегустация добавляет дополнительный шарм данному мероприятию. Всем рекомендую, как местным, так и туристам.

  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
    Очень уютно, чисто! Много формочек для пряников. Ингредиенты все натуральные, пряники получились действительно очень вкусными! Сопровождалось интереснейшим рассказом! Спасибо огромное, понравилось взрослым и детям 3 и 6 лет!
  • Г
    Галина
    29 июля 2024
    Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
    Сонечка, милая девушка, очень любит свой город, свою историю, свою работу, рассказывала понятно интересно, с юмором! Нам с дочерью 14
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    лет все понравилось, с нами был старший сын, ему было скучновато, но это видимо не его! Нам мастер класс понравился, хорошее семейное мероприятие!!! Советую! Особенно с детьми!!!

  • Е
    Евгения
    28 июля 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Татьяна отличный экскурсовод и рассказчик, кладезь интересных исторических фактов и историй! Три часа полетели легко и незаметно:) спасибо огромное за столь интересный материал и экскурсию ❤️
  • В
    Варвара
    26 июля 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Отличная экскурсия, гид Марина очень интересно рассказывает. Мы с мужем в восторге
  • Е
    Евгений
    23 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Экскурсия длилась в два раза короче запланированного, экскурсовод старался как можно быстрее выдать материал, пройти маршрут и убежать. Из-за чего
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    пришлось корректировать дальнейшие планы на день. Детям стало скучно уже через 15 минут, обратной связи никакой. Уровень обычного аудиогида. Материалом владеет, рассказывает неплохо, однако рекомендовать его знакомым я бы не стал.

  • А
    Алла
    13 июня 2024
    Хороша ты, Тульская земля
    Были 13 июня на экскурсии «Хороша ты, Тульская земля!» с экскурсоводом Лилией. Все очень понравилось! Экскурсия интересная, очень живая подача материала! Два часа пролетели мгновенно) спасибо огромное)))

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
  2. Хороша ты, Тульская земля
  3. Все грани Тулы за три часа
  4. Тула хлебосольная: на дегустацию в ремесленную пекарню
  5. Фотосессия в Ясной Поляне
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Храм Сергия Радонежского
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Богоявленский собор
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
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