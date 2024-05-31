5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
8 400₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично!
- ААнастасия8 мая 2024Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «За городом и природа»
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