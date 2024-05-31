За городом и природа – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Туле, цены от 8 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поездка в Кондуки из Тулы
На машине
56 отзывов
5 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
8 400 за всё до 3 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
На машине
11 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Всё отлично!
    Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка в Кондуки из Тулы
  2. Из Тулы - по толстовским местам
  3. Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Храм Сергия Радонежского
  8. Станция «Козлова Засека»
  9. Богоявленский собор
  10. Музей Оружия
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 8 400 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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