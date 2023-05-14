Едем исследовать старинные кварталы и Тульский кремль, пробовать блюда лучших гастрономических заведений, пить чай из самовара и создавать собственные духи.



Изучим современные креативные пространства, рассмотрим экспозиции музеев и даже побываем на интерактивном спектакле.



Вы узнаете секреты города, о которых умалчивают путеводители, поучаствуете в химических экспериментах и увидите творения местных мастеровых. Вас ждёт настоящий мини-отпуск всего за два дня!