Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы

Испечь знаменитый пряник, рассмотреть подкованную блоху и потанцевать в атмосферном арт-пространстве

Едем исследовать старинные кварталы и Тульский кремль, пробовать блюда лучших гастрономических заведений, пить чай из самовара и создавать собственные духи.

Изучим современные креативные пространства, рассмотрим экспозиции музеев и даже побываем на интерактивном спектакле.

Вы узнаете секреты города, о которых умалчивают путеводители, поучаствуете в химических экспериментах и увидите творения местных мастеровых. Вас ждёт настоящий мини-отпуск всего за два дня!
Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы
Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы
Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы
Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы
Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы
Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы
Чем дома скучать, лучше в Туле гулять: выходные в ровеснице столицы
Ближайшие даты:
24
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, у метро «Аннино», 10:00
Завершение: Москва, у метро «Аннино», около 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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