ежедневно в 12:00

Чтобы с ветерком прокатиться на собачьей упряжке, не обязательно ехать на Север! Недалеко от Тулы, в селе Крапивна, мы познакомим вас с нашими любимцами и чемпионами — гренландскими ездовыми собаками. Вы пообщаетесь с пушистыми спортсменами, опробуете себя в роли каюра, а после за чаем с пирогом услышите захватывающие истории нашего питомника и его обитателей.

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Описание

Что вас ожидает

В гости к гренландским собакам! В нашем питомнике вы познакомитесь с профессиональным каюром и его подопечными — легендами ездового спорта и многократными победителями гонок. Мы расскажем самое интересное об этих красивых, мощных и выносливых северных собаках породы гренландская ездовая: поверьте, они очаруют вас с первого взгляда.

Научиться управлять упряжкой. Вы опробуете себя в роли каюра и самостоятельно прокатитесь по живописной трассе, управляя собачьей упряжкой. Научитесь правильно обращаться с собаками, надевать на них шлейку и отдавать голосовые команды.

Истории и чаепитие в домике каюра. После активного отдыха на воздухе самое время согреться! Мы устроим посиделки за кружкой травяного алтайского чая с вареньем, медом и пирогами. Расскажем вам о подвигах ездовых собак, покажем награды наших питомцев, их спортивную амуницию и даже специальные сапожки для соревнований. А еще поделимся интересными историями из жизни питомника и его обитателей.

И конечно, вы сможете устроить мини-фотосессию с прекрасными собаками породы, которая помогала людям покорять Сибирь, Арктику и Гренландию!

Организационные детали