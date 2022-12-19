Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В гости к гренландским собакам! В нашем питомнике вы познакомитесь с профессиональным каюром и его подопечными — легендами ездового спорта и многократными победителями гонок. Мы расскажем самое интересное об этих красивых, мощных и выносливых северных собаках породы гренландская ездовая: поверьте, они очаруют вас с первого взгляда.
Научиться управлять упряжкой. Вы опробуете себя в роли каюра и самостоятельно прокатитесь по живописной трассе, управляя собачьей упряжкой. Научитесь правильно обращаться с собаками, надевать на них шлейку и отдавать голосовые команды.
Истории и чаепитие в домике каюра. После активного отдыха на воздухе самое время согреться! Мы устроим посиделки за кружкой травяного алтайского чая с вареньем, медом и пирогами. Расскажем вам о подвигах ездовых собак, покажем награды наших питомцев, их спортивную амуницию и даже специальные сапожки для соревнований. А еще поделимся интересными историями из жизни питомника и его обитателей.
И конечно, вы сможете устроить мини-фотосессию с прекрасными собаками породы, которая помогала людям покорять Сибирь, Арктику и Гренландию!
Организационные детали
Питомник открыт для посещения с понедельника по пятницу по предварительной записи
Экскурсия проводится для группы от 2 человек: если вы бронируете экскурсию на одного, пожалуйста, уточните заранее, набирается ли группа на нужную дату
Наш питомник расположен в селе Крапивна — уникальном историческом поселении Тульской области. Добраться сюда можно на личном транспорте или маршрутке/автобусе: около 40 минут от Тулы и 2,5 часа от Москвы.
Дополнительно при желании можно организовать прогулку с собаками на поводке или на поясе в режиме каникросса и дог-треккинга: 500 руб. — спортивный вариант, 300 руб. — спокойная прогулка
ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в селе Крапивна Тульской области
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Туле
Мы — команда профессионального питомника северных ездовых собак. Более 15 лет занимаемся развитием уникальной в России породы гренландская ездовая, участвовавшей в освоении Гренландии, Арктики и Антарктики.
Собаки нашего питомника — победители гонок на собачьих упряжках, участники экспедиций и квестов. На территории питомника основан каюр-центр, который занимается обучением навыкам управления собачьей упряжкой.