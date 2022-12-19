ежедневно в 12:00

Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы

Посетить питомник в Крапивне, почувствовать себя каюром и познакомиться с гренландскими ездовыми

Чтобы с ветерком прокатиться на собачьей упряжке, не обязательно ехать на Север! Недалеко от Тулы, в селе Крапивна, мы познакомим вас с нашими любимцами и чемпионами — гренландскими ездовыми собаками.

Вы пообщаетесь с пушистыми спортсменами, опробуете себя в роли каюра, а после за чаем с пирогом услышите захватывающие истории нашего питомника и его обитателей.
Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы
Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы
Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В гости к гренландским собакам! В нашем питомнике вы познакомитесь с профессиональным каюром и его подопечными — легендами ездового спорта и многократными победителями гонок. Мы расскажем самое интересное об этих красивых, мощных и выносливых северных собаках породы гренландская ездовая: поверьте, они очаруют вас с первого взгляда.

Научиться управлять упряжкой. Вы опробуете себя в роли каюра и самостоятельно прокатитесь по живописной трассе, управляя собачьей упряжкой. Научитесь правильно обращаться с собаками, надевать на них шлейку и отдавать голосовые команды.

Истории и чаепитие в домике каюра. После активного отдыха на воздухе самое время согреться! Мы устроим посиделки за кружкой травяного алтайского чая с вареньем, медом и пирогами. Расскажем вам о подвигах ездовых собак, покажем награды наших питомцев, их спортивную амуницию и даже специальные сапожки для соревнований. А еще поделимся интересными историями из жизни питомника и его обитателей.

И конечно, вы сможете устроить мини-фотосессию с прекрасными собаками породы, которая помогала людям покорять Сибирь, Арктику и Гренландию!

Организационные детали

  • Питомник открыт для посещения с понедельника по пятницу по предварительной записи
  • Экскурсия проводится для группы от 2 человек: если вы бронируете экскурсию на одного, пожалуйста, уточните заранее, набирается ли группа на нужную дату
  • Наш питомник расположен в селе Крапивна — уникальном историческом поселении Тульской области. Добраться сюда можно на личном транспорте или маршрутке/автобусе: около 40 минут от Тулы и 2,5 часа от Москвы.
  • Дополнительно при желании можно организовать прогулку с собаками на поводке или на поясе в режиме каникросса и дог-треккинга: 500 руб. — спортивный вариант, 300 руб. — спокойная прогулка

ежедневно в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Крапивна Тульской области
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

👥Групповые🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏆Активный отдых🏡Выездные

Похожие туры в Туле

По святым местам Тулы
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
По святым местам Тулы
Авторская историческая экскурсия познакомит вас с сохранившимися православными святынями Тулы
По договорённости
5 700 за всё до 10 чел.
Тула со всех сторон
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
5 отзывов
Тула со всех сторон
На пешеходной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями Тулы
Ул. Октябрьская, 2
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - оружейная столица
5 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Карпеева
Карпеева
Нет отзывов
Тула - оружейная столица
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по историческому центру Тулы
пл. Ленина, Тула
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
4 690 за 1 человека
Тула Деревянная. Уходящая
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
12 отзывов
Тула Деревянная. Уходящая
Экскурсия по нетуристической Туле. Эта Тула постепенно уходит, отправляется в небытие
ул. Советская, 68
6 500 за всё до 6 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.4
18 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Посетить первое ратное поле России и познакомиться с героями Куликовской битвы
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
6 800 за всё до 3 чел.
Велопрогулка по Туле
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Велопрогулка по Туле
Вы познакомитесь с улицами и переулками тульского посада
По договоренности
4 000 за всё до 5 чел.
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
3.5
2 отзыва
Тула за один день: Кремль, Музей Оружия, Ясная Поляна
«Со своим самоваром в Тулу не ездят». А с чем ездят в Тулу
ул. Менделеевская, Тула
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
8 000 за всё до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.8
57 отзывов
Часто заказывают
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
на ул. Менделеевская
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
4 000 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство | индивидуальная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
23 отзыва
Тула - первое знакомство | индивидуальная экскурсия
Что вы знаете о Туле
Площадь Ленина
4 000 за всё до 8 чел.
Тула Новогодняя
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Тула Новогодняя
Экскурсия познакомит Вас с историческим центром
пл. Ленина, г. Тула
26 дек
27 дек
28 дек
29 дек
3 000 за всё до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
16 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
4 000 за всё до 10 чел.
Выходные в Туле
2 дня
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Выходные в Туле
Экскурсионный тур выходного дня в Туле
г. Тула
14 мая
21 мая
28 мая
4 июня
от 9 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Туле
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ