В гости к гренландским собакам!

В нашем питомнике вы познакомитесь с профессиональным каюром и его подопечными — легендами ездового спорта и многократными победителями гонок. Мы расскажем самое интересное об этих красивых, мощных и выносливых северных собаках породы гренландская ездовая: поверьте, они очаруют вас с первого взгляда.

Научитесь управлять упряжкой.

Вы опробуете себя в роли каюра и самостоятельно прокатитесь по живописной трассе, управляя собачьей упряжкой. Научитесь правильно обращаться с собаками, надевать на них шлейку и отдавать голосовые команды.

Истории и чаепитие в домике каюра

После активного отдыха на воздухе самое время согреться! Мы устроим посиделки за кружкой травяного алтайского чая с вареньем, медом и пирогами. Расскажем вам о подвигах ездовых собак, покажем награды наших питомцев, их спортивную амуницию и даже специальные сапожки для соревнований. А еще поделимся интересными историями из жизни питомника и его обитателей.

И конечно, вы сможете устроить мини-фотосессию с прекрасными собаками породы, которая помогала людям покорять Сибирь, Арктику и Гренландию!