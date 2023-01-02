Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы

Чтобы с ветерком прокатиться на собачьей упряжке

Чтобы с ветерком прокатиться на собачьей упряжке, не обязательно ехать на Север! Недалеко от Тулы, в селе Крапивна, мы познакомим вас с нашими любимцами и чемпионами — гренландскими ездовыми собаками.

Вы пообщаетесь с пушистыми спортсменами, опробуете себя в роли каюра, а после за чаем с пирогом услышите захватывающие истории нашего питомника и его обитателей.
Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы
Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы
Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы
Катание на собачьих упряжках в окрестностях Тулы

Что вас ожидает 🤩

  • Наш питомник расположен в селе Крапивна — уникальном историческом поселении Тульской области. Добраться сюда можно на личном транспорте или маршрутке/автобусе: около 40 минут от Тулы и 2
  • 5 часа от Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В гости к гренландским собакам!
В нашем питомнике вы познакомитесь с профессиональным каюром и его подопечными — легендами ездового спорта и многократными победителями гонок. Мы расскажем самое интересное об этих красивых, мощных и выносливых северных собаках породы гренландская ездовая: поверьте, они очаруют вас с первого взгляда.
Научитесь управлять упряжкой.
Вы опробуете себя в роли каюра и самостоятельно прокатитесь по живописной трассе, управляя собачьей упряжкой. Научитесь правильно обращаться с собаками, надевать на них шлейку и отдавать голосовые команды.

Истории и чаепитие в домике каюра

После активного отдыха на воздухе самое время согреться! Мы устроим посиделки за кружкой травяного алтайского чая с вареньем, медом и пирогами. Расскажем вам о подвигах ездовых собак, покажем награды наших питомцев, их спортивную амуницию и даже специальные сапожки для соревнований. А еще поделимся интересными историями из жизни питомника и его обитателей.
И конечно, вы сможете устроить мини-фотосессию с прекрасными собаками породы, которая помогала людям покорять Сибирь, Арктику и Гренландию!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка с собаками
  • Чаепитие
  • Мини-фотосессия
Что не входит
  • Дополнительно при желании можно организовать прогулку с собаками на поводке или на поясе в режиме каникросса и дог-трекинга: 500 руб. — спортивный вариант
  • 300 руб. — спокойная прогулка
Место начала и завершения?
Село Крапивна, Тульская область, Щекинский р-н
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по пятницу с 12.00 до 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🧘На выходные

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