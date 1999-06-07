Экскурсия проходит при кондитерской фабрике Поляковой. Она подходит и детям и взрослым. Включает чаепитие со сладостями. Каждый гость делает 2 пряника, которые забирает с собой.
Вас ждет экскурсия ⛳ по фабрике, знакомство с историей 📖 тульских пряников, мастер-класс по их изготовлению и чаепитие.
Важно знать:
- Вход с животными в музей 🖼 запрещён.
Что входит
- Мастер-класс
- чаепитие
- экскурсия по музею.
Начало и место завершения
🚩 Тула, ул. Вяземская, 17А
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
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Александра Л. проводит ещё 6 экскурсий
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