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Как готовят настоящие тульские пряники?

Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Эта экскурсия ⛳ о тульских пряниках, о технологии их изготовления и правилах создания.

Во время мастер-класса Вы научитесь правильно делать пряник, поймёте как создавать такое лакомство своими руками, научитесь печатать пряник и заберёте сладость своего собственного изготовления с собой.

Так же, Вы узнаете об истории 📖 нашего медового пряника, о том, как он зарождался и как его производят сегодня.

В конце программы Вы попьёте чай из настоящего тульского комбинированного самовара с нашими сладостями.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 650 ₽ за человека

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Как готовят настоящие тульские пряники?
Как готовят настоящие тульские пряники?

Что вы увидите

  • Музей Печатного пряника.
Экскурсия проходит при кондитерской фабрике Поляковой. Она подходит и детям и взрослым. Включает чаепитие со сладостями. Каждый гость делает 2 пряника, которые забирает с собой.
Вас ждет экскурсия ⛳ по фабрике, знакомство с историей 📖 тульских пряников, мастер-класс по их изготовлению и чаепитие.

Важно знать:

  • Вход с животными в музей 🖼 запрещён.
Что входит
  • Мастер-класс
  • чаепитие
  • экскурсия по музею.
Что не входит
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Тула, ул. Вяземская, 17А
Как готовят настоящие тульские пряники?
Как готовят настоящие тульские пряники?
Как готовят настоящие тульские пряники?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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