Экскурсия проходит при кондитерской фабрике Поляковой. Она подходит и детям и взрослым. Включает чаепитие со сладостями. Каждый гость делает 2 пряника, которые забирает с собой.

Вас ждет экскурсия ⛳ по фабрике, знакомство с историей 📖 тульских пряников, мастер-класс по их изготовлению и чаепитие.

Важно знать: