Заняться йогой и медитацией, обновиться в чане и посетить сыроварню
Посетим сыроварню, где изготавливают продукцию из фермерского молока, пообщаемся с животными и прогуляемся к святому источнику, энергетически сильному месту.
Больше узнаем о здоровом питании и построении тренировочного процесса от преподавателя-нутрициолога и тренера. Для вас будет подобран комфортный и правильный рацион, включающий в себя продукты с огорода. Проведём турнир по волейболу, помедитируем и займёмся йогой. Напоследок — обновление в магнитогорском чане и барбекю-вечеринка с живой музыкой.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Йога, медитация и настольные игры
Заселение в гостиницу с 15:00. На протяжении всего тура мы будем жить в комфортных номерах гостиницы «Ясно Поле».
В 17:00 собираемся вместе на йогу и медитацию. Будет проведено общее занятие для любой физической подготовки. Преподаватель уделит внимание каждому. Постараемся расслабиться, отпустить переживания и настроиться на отдых.
Далее в 19:00 запланирован ужин, а после — вечер настольных игр и общения.
Лекция о здоровом питании, активный отдых, баня и барбекю-вечеринка
После завтрака (09:00) отправимся на лёгкий фитнес, совмещённый с лекцией о здоровом питании и построении тренировочного процесса. Даже если у вас уже есть опыт в данной теме, вы точно подчерпнёте для себя много нового и полезного для вашего здоровья.
В 13:00 пообедаем, затем после небольшого перерыва соберёмся вместе и проведём турнир по волейболу. Участие по желанию. Однако мы очень рекомендуем присоединиться всем, даже участникам без опыта, и получить заряд положительной энергии от игры.
Ближе к вечеру (в 16:00) отправимся на экскурсию к святому источнику Казанской иконы Божией Матери — энергетически сильному месту, где когда-то поклонялись языческим богам. После прогулки расслабимся в бане и в магнитогорском чане. Смоем с себя усталость и оставшиеся заботы и переживания. В 20:00 хорошо проведём время на барбекю-вечеринке с живой музыкой.
Сыроварня
Позавтракаем и сходим на экскурсию на сыроварню, которая расположена на территории гостиницы. Здесь производят домашний сыр из молока с фермы. Вы сможете продегустировать несколько сортов и купить продукцию домой.
После 12:00 освобождаем номера, прощаемся и отправляемся домой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тульская область, Ясногорский район, рядом с деревней Вележево между трассами М4-Дон и Симферопольским шоссе, в 120 км от Москвы, 15:00Завершение: Тульская область, «Ясно Поле», 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.