Заселение в гостиницу с 15:00. На протяжении всего тура мы будем жить в комфортных номерах гостиницы «Ясно Поле».

В 17:00 собираемся вместе на йогу и медитацию. Будет проведено общее занятие для любой физической подготовки. Преподаватель уделит внимание каждому. Постараемся расслабиться, отпустить переживания и настроиться на отдых.

Далее в 19:00 запланирован ужин, а после — вечер настольных игр и общения.