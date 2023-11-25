Венев — небольшой старинный русский город, и я посвящу вас в детали его истории. Вместе мы изучим исторический центр города, вы увидите Венев купеческий и средневековый.
Также мы обязательно поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
Также мы обязательно поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
Ближайшие даты:
25
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26
ноя
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Если вы любите гулять и слушать интересные истории, то вам подойдет моя экскурсия по Веневу. Я здесь родилась и живу, как и все мои предки с XVII века. Знаю все закоулки, люблю рассказывать истории и показывать красоту. Мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета. Также вы увидите исторический центр города, Венев средневековый и Венев купеческий, жд вокзал и каменные палаты XVII века.
Организационные моменты
Экскурсия длится два часа с заходом в два музея и картинную галерею.
в выходные дни с 11-00 до 15-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Посещение галереи и музея фотоаппаратов
- Что не входит
- Посещение колокольни и музея колокольни — 300 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- Венев, ул. Володарского, д. 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: в выходные дни с 11-00 до 15-00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Связь с гидом +7 910 943 37 37
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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