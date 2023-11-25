Об экскурсии

Если вы любите гулять и слушать интересные истории, то вам подойдет моя экскурсия по Веневу. Я здесь родилась и живу, как и все мои предки с XVII века. Знаю все закоулки, люблю рассказывать истории и показывать красоту. Мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета. Также вы увидите исторический центр города, Венев средневековый и Венев купеческий, жд вокзал и каменные палаты XVII века.

Организационные моменты

Экскурсия длится два часа с заходом в два музея и картинную галерею.