Прогулка по Веневу

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Ответы на вопросы
Венев — небольшой старинный русский город, и я посвящу вас в детали его истории. Вместе мы изучим исторический центр города, вы увидите Венев купеческий и средневековый.

Также мы обязательно поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета.
Прогулка по Веневу
Прогулка по Веневу
Прогулка по Веневу
Прогулка по Веневу
Прогулка по Веневу
Прогулка по Веневу
Ближайшие даты:
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Если вы любите гулять и слушать интересные истории, то вам подойдет моя экскурсия по Веневу. Я здесь родилась и живу, как и все мои предки с XVII века. Знаю все закоулки, люблю рассказывать истории и показывать красоту. Мы поднимемся на самую высокую смотровую площадку — Николаевскую колокольню и посмотрим на город с высоты птичьего полета. Также вы увидите исторический центр города, Венев средневековый и Венев купеческий, жд вокзал и каменные палаты XVII века.

Организационные моменты

Экскурсия длится два часа с заходом в два музея и картинную галерею.

в выходные дни с 11-00 до 15-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Посещение галереи и музея фотоаппаратов
Что не входит
  • Посещение колокольни и музея колокольни — 300 руб. с человека
Место начала и завершения?
Венев, ул. Володарского, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: в выходные дни с 11-00 до 15-00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Связь с гидом +7 910 943 37 37
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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