Слава тульских мастеров и русского оружия

С VII века на Тульской земле расселяются славянские племена вятичей. Первые летописные упоминания об их городах относятся к XII веку. На территории современной Тульской области в 1380 году произошла историческая Куликовская битва, положившая начало освобождению русских земель от ига Золотой Орды. В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы услышите гимн города и поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. При желании, посетите Музей 🖼 оружия «Шлем» и увидите старинный Оружейный завод. А также сможете сделать фотографии 📸 у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода. Вы увидите сохранившиеся дома XIX века и заглянете в усадьбу Сальниковых. Не забудем Музей 🖼 игрушки и тульский Цветной бульвар. И конечно, увидите главные достопримечательности 🏛️ города — Казанскую набережную, Тульский кремль и старейший православный храм Тулы — Благовещенский собор XVII века. Завершится экскурсия ⛳ у колеса обозрения, с которого вы сможете оценить городские красоты с высоты.

Важная информация: