С интересом — об оружейной столице России!

5
8 отзывов
Ольга Т.
Ольга Т. – Гид из Тулы
Город 🏙️ мастеров — Тула, является ещё и городом оружейников, прогулявшись со мной вы и поймете, как много в Туле связано с кузнечным делом.

Вы узнаете всё о знаменитой династии российских предпринимателей — Демидовых.

А также своими глазами увидите кварталы старинной купеческой застройки и поймёте чем же отличился Тульский кремль.
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Экскурсия

4 000 ₽ за экскурсию

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С интересом — об оружейной столице России!
С интересом — об оружейной столице России!

Что вы увидите

  • Музей оружия «Шлем»
  • Оружейный завод
  • усадьба Сальниковых
  • Казанская набережная
  • Тульский кремль
  • Благовещенский собор
  • Музей игрушки и
  • Тульский Цветной бульвар
Слава тульских мастеров и русского оружия
С VII века на Тульской земле расселяются славянские племена вятичей. Первые летописные упоминания об их городах относятся к XII веку. На территории современной Тульской области в 1380 году произошла историческая Куликовская битва, положившая начало освобождению русских земель от ига Золотой Орды. В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы услышите гимн города и поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. При желании, посетите Музей 🖼 оружия «Шлем» и увидите старинный Оружейный завод. А также сможете сделать фотографии 📸 у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.
Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода. Вы увидите сохранившиеся дома XIX века и заглянете в усадьбу Сальниковых. Не забудем Музей 🖼 игрушки и тульский Цветной бульвар. И конечно, увидите главные достопримечательности 🏛️ города — Казанскую набережную, Тульский кремль и старейший православный храм Тулы — Благовещенский собор XVII века. Завершится экскурсия ⛳ у колеса обозрения, с которого вы сможете оценить городские красоты с высоты.

Важная информация:

  • Последовательность посещения объектов может меняться в зависимости от занятости музеев;
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты :
  • Музей оружия — 450 руб. /взрослого, пенсионеры и студенты — 300 руб., школьники бесплатно, экскурсия в музее — 1250/группу до 5 человек
  • Кремль — 80 руб. /взрослого, 60 руб. /школьника
  • Колесо обозрения — 250 руб. /человека
Начало
🚩 ул. Менделеевская, Тула
Место завершения
🏁 По договоренности
С интересом — об оружейной столице России!
С интересом — об оружейной столице России!
С интересом — об оружейной столице России!
С интересом — об оружейной столице России!
С интересом — об оружейной столице России!

Экскурсия проводится Ежедневно утром и днём под запрос

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Т.
Ольга Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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