Сплав по реке Красивая Меча

Экскурсионный тур «Сплав по реке Красивая Меча» на 5 дней

4.7
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Сплав по реке Красивая Меча
Ближайшие даты:
5
мая

Что вас ожидает:

Ишутинское городище
Ишутинское городище
Восхитимся прекрасным видом с высоты Ишутинского городища, на котором, по легендам, находилось поселение сарматов
Перекаты на реке
Перекаты на реке
Пройдем несколько препятствий от простых перекатов до порогов 2 категории сложности
Выходные вдали от цивилизации
Выходные вдали от цивилизации
Будем ночевать в палатках наедине с природой
Попаримся в походной бане
Попаримся в походной бане
Насладимся горячим паром после насыщенного дня

Описание

Красивая Меча протекает среди живописных высоких холмов, покрытых то лиственным лесом, то степным разнотравьем. На протяжении всего маршрута встречается много различных природных и исторических достопримечательностей.

Программа тура по дням

1 день

Воронеж - село Сторожа, начало сплава

09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.

09:00-11:00 Переезд на микроавтобусе в город Липецк.

11:00-12:00 Переезд в село Сторожа.

12:00-12:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

12:30-13:00 Инструктаж.

13:00-14:00 Обед, подготовка к сплаву.

14:00-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-20:00 Установка лагеря.

Игры.

Баня.

20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Воронеж - село Сторожа, начало сплаваВоронеж - село Сторожа, начало сплаваВоронеж - село Сторожа, начало сплаваВоронеж - село Сторожа, начало сплава
2 день

Поход на байдарках, баня

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:00 Обед.

14:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры.

Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Поход на байдарках, баняПоход на байдарках, баняПоход на байдарках, баняПоход на байдарках, баня
3 день

Продолжение сплава

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

15:00-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-19:00 Установка лагеря, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
4 день

Продолжение похода на байдарках

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

Отдых.

15:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры.

Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение похода на байдаркахПродолжение похода на байдаркахПродолжение похода на байдаркахПродолжение похода на байдарках
5 день

Окончание сплава, прибытие в Воронеж

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:00 Подготовка к отъезду.

Сдача и погрузка снаряжения.

15:00 Выезд в Липецк, далее в Воронеж.

Ориентировочное время прибытия – 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Ночевки в туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня "Мобиба"
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Воронежа/г. Липецка и обратно
Место начала и завершения?
г. Воронеж / г. Липецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • от дождя – зонтик или накидка;
  • от солнца – легкие штаны и рубашка с длинными рукавами, шляпа или бейсболка, крем;
  • в байдарке – находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
  • от комаров – спрей или крем (рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер – куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
  • фонарик;
  • посуда – металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 5 лет – бесплатно, до 14 лет – скидка 30%.

На каких байдарках проводится сплав?

Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».

Есть ли ограничения по возрасту?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.
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