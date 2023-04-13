Сказ про то, как князь Василий Кремль строил! Это экскурсия-квест для детей и взрослых – уникальная возможность узнать об истории города Тулы и строительстве Кремля, а также услышать интересные легенды мастеровой Тулы.
Ближайшие даты:
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Тульский Кремль
- Казанская набережная
- Тульский Арбат
- Кремлевский городской сад
- Башня Одоевских ворот
- Купеческие особняки
- Музей декоративно-прикладного творчества
- Тульская азбука
- Старинные храмы Тулы
- Покровский и Благовещенский соборы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время экскурсии мы:
- побываем у девяти сестёр Кремля;
- узнаем историю названия города и реки;
- узнаем, был ли князь в Кремле;
- узнаем, кто такие затинщики;
- узнаем тайну птицы Гамаюн;
- погуляем на Казанской набережной и пройдём по Тульскому Арбату;
- найдем тульскую азбуку и поиграем в имена;
- и многое, многое другое.
Маршрут и тайминг:
Часть 1 (45-50 минут):
- Тульский Кремль и прогулка вдоль стен;
- Кремлевский городской сад;
- Казанская набережная;
- Красная площадь в Туле.
Часть 2 (35 минут):
- Прогулка по Тульскому Арбату;
- Купеческие особняки и их владельцы.
Часть 3 (35-45 минут):
- Музей декоративно-прикладного творчества;
- Мастер-класс Роспись филимоновской игрушки (доп. оплата 350 руб. /чел.).
Часть 4 (30 минут):
- Старинные храмы Тулы;
- Покровский и Благовещенский соборы.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Менделеевская, 8, ТулаЗавершение: Башня Пятницких ворот
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Входные билеты в музеи, мастер-классы оплачиваются дополнительно.
- Все музеи и мастер-классы бронируются заранее время экскурсии и оплата увеличиваются на время мастер-класса.
- Учту все ваши пожелания и составлю любую программу по вашему желанию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
На выходные
Тульский Кремль
Популярные места
Для детей
Водные развлечения
Похожие туры из Тулы
Индивидуальная
2.5 часа
О Туле - с интересом и любовью
Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы
на ул. Менделеевская
Завтра
14 апр
18 апр
19 апр
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Тула
Познакомиться с главными достопримечательностями «города мастеров» на авто-пешеходной экскурсии
на ул. Менделеевская
Завтра
14 апр
16 апр
17 апр
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Открыть достопримечательности города и узнать про его промышленное прошлое и настоящее
11 мая
12 мая
13 мая
14 мая
4 600₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании