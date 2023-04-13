Тула для детей, а также их родителей

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Сказ про то, как князь Василий Кремль строил! Это экскурсия-квест для детей и взрослых – уникальная возможность узнать об истории города Тулы и строительстве Кремля, а также услышать интересные легенды мастеровой Тулы.
Тула для детей, а также их родителей
Тула для детей, а также их родителей
Тула для детей, а также их родителей
Тула для детей, а также их родителей
Тула для детей, а также их родителей
Тула для детей, а также их родителей
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Тульский Кремль
  • Казанская набережная
  • Тульский Арбат
  • Кремлевский городской сад
  • Башня Одоевских ворот
  • Купеческие особняки
  • Музей декоративно-прикладного творчества
  • Тульская азбука
  • Старинные храмы Тулы
  • Покровский и Благовещенский соборы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время экскурсии мы:

  • побываем у девяти сестёр Кремля;
  • узнаем историю названия города и реки;
  • узнаем, был ли князь в Кремле;
  • узнаем, кто такие затинщики;
  • узнаем тайну птицы Гамаюн;
  • погуляем на Казанской набережной и пройдём по Тульскому Арбату;
  • найдем тульскую азбуку и поиграем в имена;
  • и многое, многое другое.

Маршрут и тайминг:

Часть 1 (45-50 минут):

  • Тульский Кремль и прогулка вдоль стен;
  • Кремлевский городской сад;
  • Казанская набережная;
  • Красная площадь в Туле.

Часть 2 (35 минут):

  • Прогулка по Тульскому Арбату;
  • Купеческие особняки и их владельцы.

Часть 3 (35-45 минут):

  • Музей декоративно-прикладного творчества;
  • Мастер-класс Роспись филимоновской игрушки (доп. оплата 350 руб. /чел.).

Часть 4 (30 минут):

  • Старинные храмы Тулы;
  • Покровский и Благовещенский соборы.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Менделеевская, 8, Тула
Завершение: Башня Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Входные билеты в музеи, мастер-классы оплачиваются дополнительно.
  • Все музеи и мастер-классы бронируются заранее время экскурсии и оплата увеличиваются на время мастер-класса.
  • Учту все ваши пожелания и составлю любую программу по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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