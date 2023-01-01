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Описание
Что вас ожидает:
Обзорная экскурсия по Туле.
Вы увидите знаменитый тульский Кремль, множество православных храмов, в том числе и церковь Благовещения, Успенский собор, Колокольню и другие. Прогуляетесь по проспекту Ленина и осмотрите памятники, также совершите прогулку и по другим историческим улицам Тулы, таким как Октябрьская (бывшая Миллионная), где селились преимущественно зареченские «миллионщики» — купцы, промышленники, разбогатевшие оружейных дел мастера.
Прогулка по территории Тульского Кремля.
Без малого пять веков существует Тульский Кремль. Построенный в начале 16 в., он длительное время предоставлял надежную защиту от набегов кочевников. В крепости жило почти все население, как военное, так и гражданское. Кремль напоминает итальянские дворцы завершением стен зубцами в виде ласточкиного хвоста, сферическими сводами круглых угловых башен и нишами во внутренних стенах. Внимание посетителей привлекают не только стены и башни Кремля, бывшие Кафедральные соборы (Успенский и Богоявленский), но и его историческое прошлое; осада Кремля в 1552 г. ханом Девлет-Гиреем и заключительный этап крестьянской войны под руководством И. И. Болотникова.
Государственный музей оружия.
С 16 века Тула-кузница русского оружия. С тех пор тульские оружейники стали изготавливать пушки, ружья, сабли, пистолеты и т. п. Под старинными сводами Богоявленского собора на территории Тульского Кремля экспонируются и хранятся уникальные коллекции оружия. Музей оружия в Туле – один из старейших в стране. Началом сбора образцов оружия стал Указ Петра I. В декабре 1775 года Екатерина II распорядилась на Тульском оружейном заводе создать Палату редкого и образцового оружия. Обед в кафе города.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
Визитная карточка Тульского края, родная земля Льва Толстого- Ясная Поляна сохранена такой, какой ее знал и любил писатель. Ландшафты усадьбы, как и старинные здания, поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ясная Поляна по-прежнему живет настоящей усадебной жизнью: в садах собирают яблоки, пасека приносит мед, радуют глаз грациозные лошади. Прочувствовать дух толстовской эпохи в Ясную Поляну приезжают туристы со всего мира, а уезжая, вновь мечтают вернуться в эти прекрасные места.
Экскурсия в музей «Тульский Пряник».
Музей является одним из самых молодых в Туле, но также одним из самых популярных. Здесь представлена история уникального старинного лакомства, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах, и современных технологиях его изготовления. В экспозиции музея — пряники поздравительные, именные, фигурные и почетные. Кроме того, в фирменном магазине предлагается дегустация пряника с чаем и возможность приобрести вкусные сувениры.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Победы, Тула
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема
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