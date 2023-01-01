Тула историческая

Обзорная экскурсия по Туле, поможет вам осмотреть все самые яркие

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Обзорная экскурсия по Туле, поможет вам осмотреть все самые яркие и запоминающиеся достопримечательности Тулы — кремль, храмы и церкви, памятники и архитектуру исторических улиц города. Кроме этого вы сможете узнать, чем знаменито тульское оружие в Государственном музее оружия. Посетите музей-заповедник Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и совершите экскурсию в музей «Тульский Пряник».
Тула историческая
Тула историческая
Тула историческая
Тула историческая
Тула историческая
Тула историческая

Что вас ожидает 🤩

  • Тульский Кремль
  • Государственный музей оружия
  • Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»
  • Музей «Тульский Пряник»
  • Достопримечательности Тулы
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по Туле.
  • Вы увидите знаменитый тульский Кремль, множество православных храмов, в том числе и церковь Благовещения, Успенский собор, Колокольню и другие. Прогуляетесь по проспекту Ленина и осмотрите памятники, также совершите прогулку и по другим историческим улицам Тулы, таким как Октябрьская (бывшая Миллионная), где селились преимущественно зареченские «миллионщики» — купцы, промышленники, разбогатевшие оружейных дел мастера.
  • Прогулка по территории Тульского Кремля.
  • Без малого пять веков существует Тульский Кремль. Построенный в начале 16 в., он длительное время предоставлял надежную защиту от набегов кочевников. В крепости жило почти все население, как военное, так и гражданское. Кремль напоминает итальянские дворцы завершением стен зубцами в виде ласточкиного хвоста, сферическими сводами круглых угловых башен и нишами во внутренних стенах. Внимание посетителей привлекают не только стены и башни Кремля, бывшие Кафедральные соборы (Успенский и Богоявленский), но и его историческое прошлое; осада Кремля в 1552 г. ханом Девлет-Гиреем и заключительный этап крестьянской войны под руководством И. И. Болотникова.
  • Государственный музей оружия.
  • С 16 века Тула-кузница русского оружия. С тех пор тульские оружейники стали изготавливать пушки, ружья, сабли, пистолеты и т. п. Под старинными сводами Богоявленского собора на территории Тульского Кремля экспонируются и хранятся уникальные коллекции оружия. Музей оружия в Туле – один из старейших в стране. Началом сбора образцов оружия стал Указ Петра I. В декабре 1775 года Екатерина II распорядилась на Тульском оружейном заводе создать Палату редкого и образцового оружия. Обед в кафе города.
  • Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
  • Визитная карточка Тульского края, родная земля Льва Толстого- Ясная Поляна сохранена такой, какой ее знал и любил писатель. Ландшафты усадьбы, как и старинные здания, поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ясная Поляна по-прежнему живет настоящей усадебной жизнью: в садах собирают яблоки, пасека приносит мед, радуют глаз грациозные лошади. Прочувствовать дух толстовской эпохи в Ясную Поляну приезжают туристы со всего мира, а уезжая, вновь мечтают вернуться в эти прекрасные места.
  • Экскурсия в музей «Тульский Пряник».
  • Музей является одним из самых молодых в Туле, но также одним из самых популярных. Здесь представлена история уникального старинного лакомства, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах, и современных технологиях его изготовления. В экспозиции музея — пряники поздравительные, именные, фигурные и почетные. Кроме того, в фирменном магазине предлагается дегустация пряника с чаем и возможность приобрести вкусные сувениры.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Победы, Тула
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего объема

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