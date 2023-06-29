Увидеть, как и где жили великие писатели, и узнать, чем знаменита Тула, кроме самоваров и пряников
Приглашаем отправиться с нами по местам творцов, без которых немыслима русская литература.
Вы побываете в знаменитом на весь мир Музее-усадьбе «Ясная Поляна», где Лев Николаевич написал «Войну и мир» и «Анну Каренину».
На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, увидите его личные вещи и школу, которую окончил поэт.
А ещё вас ждёт знакомство с древними Тулой и Рязанью, возможность побывать в Калуге и посетить музей истории космонавтики, первый камень которого был заложен самим Юрием Гагариным.
Вы побываете в знаменитом на весь мир Музее-усадьбе «Ясная Поляна», где Лев Николаевич написал «Войну и мир» и «Анну Каренину».
На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, увидите его личные вещи и школу, которую окончил поэт.
А ещё вас ждёт знакомство с древними Тулой и Рязанью, возможность побывать в Калуге и посетить музей истории космонавтики, первый камень которого был заложен самим Юрием Гагариным.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, 04:30Завершение: Рязань, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Туле
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.
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