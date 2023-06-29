Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново

Увидеть, как и где жили великие писатели, и узнать, чем знаменита Тула, кроме самоваров и пряников

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться с нами по местам творцов, без которых немыслима русская литература.

Вы побываете в знаменитом на весь мир Музее-усадьбе «Ясная Поляна», где Лев Николаевич написал «Войну и мир» и «Анну Каренину».

На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, увидите его личные вещи и школу, которую окончил поэт.

А ещё вас ждёт знакомство с древними Тулой и Рязанью, возможность побывать в Калуге и посетить музей истории космонавтики, первый камень которого был заложен самим Юрием Гагариным.
Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново
Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново
Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново
Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново
Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново
Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново
Здесь были Толстой и Есенин: Тула, Рязань и село Константиново
Ближайшие даты:
29
июн
13
июл
27
июл
10
авг
24
авг
7
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 04:30
Завершение: Рязань, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

На автобусе
Можно с детьми
Летние
Обзорные
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Туле
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ