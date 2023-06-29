Приглашаем отправиться с нами по местам творцов, без которых немыслима русская литература.



Вы побываете в знаменитом на весь мир Музее-усадьбе «Ясная Поляна», где Лев Николаевич написал «Войну и мир» и «Анну Каренину».



На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, увидите его личные вещи и школу, которую окончил поэт.



А ещё вас ждёт знакомство с древними Тулой и Рязанью, возможность побывать в Калуге и посетить музей истории космонавтики, первый камень которого был заложен самим Юрием Гагариным.