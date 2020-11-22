1 отзыв оставили туристы

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Знакомство с колоритной Тулой

Душевная групповая прогулка по главным достопримечательностям города

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – представитель из Тулы
В нашем городе до сих пор живет предание о женщине-богатыре, что ходит в березовом краю с колчаном.

Зовут женщину Россией, а в колчане ее вместо стрел — ремесленная Тула! Вы пройдете по главным местам оружейного города — от кремля до Кузнецкой слободы.

Откроете секреты печатного пряника и самовара, найдете купеческие усадьбы 19 века и услышите истории 📖 Города Мастеров.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 700 ₽ за человека

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Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой

Что вас ожидает

Клубок тульских историй
«А мастера в Туле тем хороши, что все родом от Левши»! На прогулке 👣 вам во всей красе откроется Тула купеческая, ремесленная и оружейная. Мы поговорим о легендарных печатных пряниках: вы узнаете, как появилось лакомство, кому пекли Мерный пряник, а кому — Разгонный. Разберемся, кто создал первый тульский самовар, обсудим истории 📖 видных купеческих и оружейных династий. Я расскажу, как местный оружейник получил дворянский титул из рук царя, и помогу вам «собрать ружье» из названий тульских улиц. А еще вы узнаете о тульском украшении Петербурга и загадаете желание на Грибной Полянке.

Увидеть самое важное в Городе Мастеров
За два часа вы побываете в ключевых уголках города. У стен средневековой крепости, которая ни разу не покорялась врагу, я расскажу о строительстве кремля и особенностях его архитектуры. Затем пройдем по дивной Казанской набережной и полюбуемся красными бакенами-фонарями, убегающими вдоль реки Упы. Вы увидите Оружейный завод, основанный еще Петром Великим, и перенесетесь в 19 век, прогуливаясь среди купеческих усадеб на Тульском Арбате. Здесь же мы найдем удалого Тулячка, сумевшего зауздать огромный молоток, и порадуемся возрожденному Покровскому собору.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой
Знакомство с колоритной Тулой

Экскурсия проводится в субботу в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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1 отзыв оставили туристы

Артем
22 ноября 2020
Очень классная обзорная экскурсия по городу! Ольга не просто экскурсовод, чувствуется, что она любит своё дело и рассказывает с душой. Рекомендую!

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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