Женский уикенд в Туле
Авторский тур в Туле

Сделать тульский пряник, поужинать с тарологом и поучаствовать в винном казино

Мы знаем, как провести выходные приятно и с пользой. Приглашаем вас, прекрасные дамы, отправиться в мини-путешествие в Тулу.

Будем дегустировать вина в игровом формате, посетим мастер-класс по созданию знаменитых тульских пряников, погуляем по исторической и современной частям города и заглянем в будущее вместе с проводником в мир таро. В свободное время вы сможете самостоятельно насладиться осенней атмосферой Тулы.
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Женский уикенд в Туле
Ближайшие даты:
11
мая
25
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Предусмотрено участие без детей.

Проживание. В отеле «Центр» / «Кеу» / «Левша» в двухместном номере.

Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по вечерней Туле и винное казино

Встретимся в Туле и заселимся в отель. Отдохнув, отправимся на обед. Познакомимся и насладимся первой авторской дегустацией.

В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по вечернему городу. Вы увидите Тульский кремль и пройдётесь по центральной улице, где расположены основные достопримечательности. Заглянем в одно секретное место, а затем у вас будет свободное время, чтобы перевести дух в отеле или самостоятельно погулять.

Вечером соберёмся на винное казино — дегустацию в игровом формате. После продолжим вечер, наслаждаясь ночной жизнью в барах.

Обзорная экскурсия по вечерней Туле и винное казиноОбзорная экскурсия по вечерней Туле и винное казиноОбзорная экскурсия по вечерней Туле и винное казиноОбзорная экскурсия по вечерней Туле и винное казиноОбзорная экскурсия по вечерней Туле и винное казино
2 день

Тульский пряник своими руками и обед с тарологом

После завтрака отправляемся делать тульские пряники в Кремль. Во время мастер-класса вы узнаете историю лакомства, а затем изготовите его самостоятельно, выбрав понравившуюся форму.

Затем вас ждёт обед с тарологом-психологом, который поможет получить ответы на волнующие вас вопросы. Сессию будет сопровождать авторская дегустация.

Отдохнувшие и счастливые возвращаемся домой. До новых встреч!

Тульский пряник своими руками и обед с тарологомТульский пряник своими руками и обед с тарологомТульский пряник своими руками и обед с тарологомТульский пряник своими руками и обед с тарологомТульский пряник своими руками и обед с тарологом

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в отеле
  • Дегустации
  • Мастер-класс
  • Сессия с тарологом
  • Винное казино
Что не входит в цену
  • Трансфер до Тулы и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Туле, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Тула, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тулы

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыТульский КремльПопулярные местаАктивностиС ужином

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