Встретимся в Туле и заселимся в отель. Отдохнув, отправимся на обед. Познакомимся и насладимся первой авторской дегустацией.

В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по вечернему городу. Вы увидите Тульский кремль и пройдётесь по центральной улице, где расположены основные достопримечательности. Заглянем в одно секретное место, а затем у вас будет свободное время, чтобы перевести дух в отеле или самостоятельно погулять.

Вечером соберёмся на винное казино — дегустацию в игровом формате. После продолжим вечер, наслаждаясь ночной жизнью в барах.