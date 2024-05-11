Сделать тульский пряник, поужинать с тарологом и поучаствовать в винном казино
Будем дегустировать вина в игровом формате, посетим мастер-класс по созданию знаменитых тульских пряников, погуляем по исторической и современной частям города и заглянем в будущее вместе с проводником в мир таро. В свободное время вы сможете самостоятельно насладиться осенней атмосферой Тулы.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
Описание
Организационные детали
Предусмотрено участие без детей.
Проживание. В отеле «Центр» / «Кеу» / «Левша» в двухместном номере.
Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по вечерней Туле и винное казино
Встретимся в Туле и заселимся в отель. Отдохнув, отправимся на обед. Познакомимся и насладимся первой авторской дегустацией.
В 17:00 начнётся обзорная экскурсия по вечернему городу. Вы увидите Тульский кремль и пройдётесь по центральной улице, где расположены основные достопримечательности. Заглянем в одно секретное место, а затем у вас будет свободное время, чтобы перевести дух в отеле или самостоятельно погулять.
Вечером соберёмся на винное казино — дегустацию в игровом формате. После продолжим вечер, наслаждаясь ночной жизнью в барах.
Тульский пряник своими руками и обед с тарологом
После завтрака отправляемся делать тульские пряники в Кремль. Во время мастер-класса вы узнаете историю лакомства, а затем изготовите его самостоятельно, выбрав понравившуюся форму.
Затем вас ждёт обед с тарологом-психологом, который поможет получить ответы на волнующие вас вопросы. Сессию будет сопровождать авторская дегустация.
Отдохнувшие и счастливые возвращаемся домой. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак в отеле
- Дегустации
- Мастер-класс
- Сессия с тарологом
- Винное казино
Что не входит в цену
- Трансфер до Тулы и обратно
- Остальное питание