Тур на Плато Путорана проходил у нас с начала до середины августа. Очень понравился увиденным- природа, рыбалка, путешествие по воде. Мы прошли полярный круг, большое количество рек, озёр, водопадов. Постоянно ловили рыбу. Мне удалось выловить больших щук, хариусов. Купалась везде, где это было возможно. Посмотрели, как живут люди, там где нет связи и электричества. Спасибо нашим гидам и инструкторам: Виктору и Александру.

И Иванова Елена 5

О Путоранах скажу словами Лузана Сергея:"Вот я и называю Жизнью только секунды встречи с необычной, сумасшедшей, космической красотой". Это на них сталкиваешься с туманом, в котором нет ни времени ни пространства, небом, сливающимся с водной гладью, брызгами водопадов, которые жадно впитываешь всей кожей, каньонами с грохотом и музыкой воды. Это на Путоранах можно часами думать о жизни камней, сидя на берегу бескрайнего озера. Это там открывается земля, на которой ты живешь, удивляешься, что живешь, омываешься ее чистотой, напитываешься ее соками, благодаришь за силу и оставляешь ей свое любящее сердце, чтобы еще раз обязательно вернуться, прижаться, прикоснуться к ВАМ ПУТОРАНЫ!!! Низкий земной поклон организаторам тура.