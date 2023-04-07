Экскурсии в Турах на Алтае

Купите самую интересную из 7 экскурсий в Турах на Алтае на 2023 год, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
1 чел.
По популярности
Цветение маральника на Алтае
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Цветение маральника на Алтае
Гостиница «Горный Алтай»
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
31 500 за человека
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Горно-Алтайск
14 апр
5 мая
12 мая
19 мая
25 000 за всё до 5 чел.
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
25 000 за всё до 5 чел.
Марсианские хроники Алтая за пару дней
2 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Марсианские хроники Алтая за пару дней
г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
25 000 за всё до 5 чел.
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
2 дня 10 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
14 апр
21 апр
22 апр
28 апр
30 000 за всё до 6 чел.
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
г. Горно-Алтайск (аэропорт)
30 июля
6 авг
12 авг
52 000 за человека
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Горно-Алтайск аэропорт
22 апр
23 апр
24 апр
25 апр
280 000 за всё до 4 чел.
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