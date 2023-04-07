Купите самую интересную из 7 экскурсий в Турах на Алтае на 2023 год, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь
1 чел.
По популярности
Авторский тур
Леонид
Цветение маральника на Алтае
Гостиница «Горный Алтай»
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
31 500₽ за человека
Авторский тур
Леонид
14 апр
5 мая
12 мая
19 мая
25 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
Леонид
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
25 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
Леонид
Марсианские хроники Алтая за пару дней
г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
25 000₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
Леонид
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
14 апр
21 апр
22 апр
28 апр
30 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
Восход
Треккинг на Алтай - Мультинские озёра
г. Горно-Алтайск (аэропорт)
30 июля
6 авг
12 авг
52 000₽ за человека
Авторский тур
Константин
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Горно-Алтайск аэропорт
22 апр
23 апр
24 апр
25 апр
280 000₽ за всё до 4 чел.
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