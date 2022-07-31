Увидеть Алтай: тур на автобусе к магнетическому Гейзеровому озеру и долине Марса
Алтайская долина Марса или долина Кызыл Чина – это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Золотые кустарники, рассыпанные по окрестностям, дополняют неординарный пейзаж.
У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
Ближайшие даты:
3
мая
мая
13
мая
мая
3
июн
июн
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даты
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Перевалы Чике-Таман и Семинский
- Место слияния рек Чуя и Катунь
- Урочище «Калбак-Таш» (петроглифы – наскальные рисунки древних времен)
- Катунские террасы
- Северо–Чуйский хребет
- Гейзеровое озеро
- «Долина Марса» (долина «Кызыл Чин»)
- Красные ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
День 1:
- 09:00 Встреча с гидом в Горно-Алтайске. Начало автопутешествия по Чуйскому тракту.
- Мы посетим перевалы Чике-Таман и Семинский, сделаем фотостоп на месте слияния рек Чуя и Катунь и остановимся пообедать в кафе. Погрузимся в историю Алтая, увидим урочище «Калбак-Таш» (петроглифы – наскальные рисунки древних времен). Вы познакомитесь с природными и этнографическими памятниками Алтая, увидите Катунские террасы и Северо-Чуйский хребет.
- К вечеру, после обзора мест и достопримечательностей по программе, мы разместимся на базе отдыха/ в гостинице.
- Ужин.
День 2:
- 08:00 Завтрак, освобождение номеров.
- Выезд на экскурсию.
- Первым местом в нашей программе на день будет магнетическое Гейзеровое озеро, главной изюминкой которого является бирюзовый оттенок фантазийных рисунков, возникающих из-за голубой глины на дне. В центре озера бьют термальные источники, вынося на дно красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще.
- После отправимся на самый юг Алтая к «Долине Марса», которая поражает своим фантастическим пейзажем. В этой местности очень мощная кора выветривания красного, белого, жёлтого цветов. В ней временными водотоками прорезаны промоины и каньоны с крутыми стенками. Образовался практически марсианский пейзаж.
- Обед (самостоятельно).
- Красные ворота – живописный объект Улаганского района и следующий наш пункт по пути в обратную сторону. Достопримечательность представляет собой 50-метровые красноватые скалы по обеим сторонам автодороги. Цвет объясняется наличием в породе ртутной руды. Днем на солнце скалы выглядят кораллово-красными. А вечером и при облачной погоде «ворота» меняют цвет на тревожный темно-красный.
- Возвращение в Горно-Алтайск. По дороге остановка для самостоятельного ужина. Прибытие в Горно-Алтайск приблизительно в 22:00 – 23:00.
- Важно!
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Проживание (2-, 3-местные домики)
- Что не входит
- Питание
- Страховка
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна Барыкина
31 июля 2022
И
Игнатова Татьяна Михайловна
17 июля 2022
Все отлично
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Дата и количество участников выбирается при бронировании