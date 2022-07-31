«Алтайский Марс» за 2 дня

Увидеть Алтай: тур на автобусе к магнетическому Гейзеровому озеру и долине Марса

5
2 отзыва
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Алтайская долина Марса или долина Кызыл Чина – это миллионы лет истории и марсианские пейзажи, завораживающие своей фантастической красотой. Золотые кустарники, рассыпанные по окрестностям, дополняют неординарный пейзаж.

У вас есть удобная возможность увидеть это невероятное место и другие завораживающие природные памятники в рамках нашего тура.
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
«Алтайский Марс» за 2 дня
Ближайшие даты:
3
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июн
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Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Перевалы Чике-Таман и Семинский
  • Место слияния рек Чуя и Катунь
  • Урочище «Калбак-Таш» (петроглифы – наскальные рисунки древних времен)
  • Катунские террасы
  • Северо–Чуйский хребет
  • Гейзеровое озеро
  • «Долина Марса» (долина «Кызыл Чин»)
  • Красные ворота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

День 1:

  • 09:00 Встреча с гидом в Горно-Алтайске. Начало автопутешествия по Чуйскому тракту.
  • Мы посетим перевалы Чике-Таман и Семинский, сделаем фотостоп на месте слияния рек Чуя и Катунь и остановимся пообедать в кафе. Погрузимся в историю Алтая, увидим урочище «Калбак-Таш» (петроглифы – наскальные рисунки древних времен). Вы познакомитесь с природными и этнографическими памятниками Алтая, увидите Катунские террасы и Северо-Чуйский хребет.
  • К вечеру, после обзора мест и достопримечательностей по программе, мы разместимся на базе отдыха/ в гостинице.
  • Ужин.

День 2:

  • 08:00 Завтрак, освобождение номеров.
  • Выезд на экскурсию.
  • Первым местом в нашей программе на день будет магнетическое Гейзеровое озеро, главной изюминкой которого является бирюзовый оттенок фантазийных рисунков, возникающих из-за голубой глины на дне. В центре озера бьют термальные источники, вынося на дно красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще.
  • После отправимся на самый юг Алтая к «Долине Марса», которая поражает своим фантастическим пейзажем. В этой местности очень мощная кора выветривания красного, белого, жёлтого цветов. В ней временными водотоками прорезаны промоины и каньоны с крутыми стенками. Образовался практически марсианский пейзаж.
  • Обед (самостоятельно).
  • Красные ворота – живописный объект Улаганского района и следующий наш пункт по пути в обратную сторону. Достопримечательность представляет собой 50-метровые красноватые скалы по обеим сторонам автодороги. Цвет объясняется наличием в породе ртутной руды. Днем на солнце скалы выглядят кораллово-красными. А вечером и при облачной погоде «ворота» меняют цвет на тревожный темно-красный.
  • Возвращение в Горно-Алтайск. По дороге остановка для самостоятельного ужина. Прибытие в Горно-Алтайск приблизительно в 22:00 – 23:00.
  • Важно!
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
  • Проживание (2-, 3-местные домики)
Что не входит
  • Питание
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
31 июля 2022
И
17 июля 2022
Все отлично
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