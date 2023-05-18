Джип-тур «Цветение маральника»

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Вы увидите одно из самых впечатляющих явлений на Горном Алтае — цветение маральника, а также побываете в нескольких живописных местах, расположенных на границе с Монголией.

Увидите глубокие озера, настоящий Алтайский Марс, совершите путешествие по красивейшей трассе мира — Чуйскому тракту.

Преодолеть трудности ландшафта вы сможете на комфортных внедорожниках, а отдохнуть после дороги — в уютных отелях или юртах.
Джип-тур «Цветение маральника»
Джип-тур «Цветение маральника»
Джип-тур «Цветение маральника»
Джип-тур «Цветение маральника»
Джип-тур «Цветение маральника»
Джип-тур «Цветение маральника»
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Кок-Коль на границе с Монголией
  • Долина Елангаш
  • Алтайский Марс
  • Долины рек Юстыд и Аккол
  • Куектанарские озера
  • Чуйская степь
  • Гейзерное озеро и множество других красивых мест
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сезон маральникаВесна на Алтае — это долгожданное время. Природа начинает активно просыпаться, горы покрываются сочной зеленью и цветами. На майские праздники можно увидеть цветение маральника. Он покрывает своими фиолетовыми цветками целые горы и завораживает взор. Прекрасный, но суровый крайЕхать ради одного цветения, я считаю, неправильно: Алтай многогранен. И я предлагаю Вам отправимся на территории, граничащие с Монголией. Здесь познакомимся с бытом и обычаями местных жителей. Увидим труднодоступные красоты этого сурового края, который приравнен к районам крайнего севера. Будем преодолевать бурные горные реки на машине, вкусно есть, много ходить и наслаждаться тишиной и уединением. Что вас ждет? Посетим высокогорное озеро Кок-Коль на границе с Монголией, долину Елангаш, Марс, долины рек Юстыд и Аккол, Куектанарские озера, Чуйскую степь и Гейзерное озеро.
Проедем порядка 800 км. по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту. Даты проведения• 30 апреля — 06 мая 2023.
07 мая — 13 мая 2023.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-организатора
  • Трансфер (Подготовленные комфортные джипы 4х4)
  • Групповое снаряжение (Походная кухня общего пользования, костровая посуда, топор, пила)
  • Групповая аптечка
  • Проживание в теплых домиках/юртах (Размещение от 2 до 4 человек)
  • Посещение рекреационных объектов по программе
  • Питание (За исключением 3-х обедов в кафе по дороге)
Что не входит
  • Питание на трассе (обеды 3 раза)
  • Плата за посещение рекреационных объектов, не входящих в программу
  • Сувениры
  • Прочие туристические услуги, которые по желанию вы можете приобрести во время тура
  • Индивидуальная страховка путешественника
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск (Аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Тур проводится 7 дней и 6 ночей.
  • Старт и финиш в Горно-Алтайске.
  • Необходима предоплата 15000 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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