Разбираетесь ли вы в грибах? Опёнок, груздь или лисичка? На самом деле, без разницы. Эти грибы-переростки невозможно засолить или надкусить. И всё потому, что они КАМЕННЫЕ и размером в трёхэтажный дом. Зато такие грибы обещают оригинальное фото и незабываемое путешествие вглубь каньона реки Чулышман, а также прогулку на белоснежном катере по волнам младшего брата Байкала - озеру Телецкое.

Вашему взору откроются водные просторы озера, зажатого крутыми берегами с изобилием водопадов и диких животных, а также живописные виды огромного каньона с излучинами реки Чулышман и чудом природы – Каменными грибами.

Маршрут экскурсии включает пеший подъем в урочище Аккурум протяженностью около 1,5 км, требующий средней физической подготовки.

1 день:

09:00. Выезд из Горно-Алтайска. Прибытие на Телецкое озеро.

Размещение в домиках (2-3-х местные, без удобств в номере).

Экскурсия на гору Кокуя подъем на обзорную площадку. Виды со смотровой площадки на вершине горы Кокуя не оставят равнодушными даже бывалых путешественников. Перед Вам предстанет озеро Телецкое с высоты птичьего полета, а также хребты Корбу, Абаканский и пр.

Обед самостоятельно.

15.00 Выход на пешую прогулку по эко-тропе к каскаду водопадов «Третья речка». Отличные фотографии, горный воздух погрузят в магическую атмосферу озера. На обратном пути посетим рынок сувениров.

**За доп. плату возможно посетить этно-парк, художественную галерею или таежный зоопарк.

Ужин самостоятельно.

2 день:

Завтрак самостоятельно.

08:00 Выезд на экскурсию к Каменным грибам, проплывая через все Телецкое озеро!

Телецкое озеро - объект ЮНЕСКО и второе в России после Байкала хранилище пресной воды. Десятки водопадов – характерная особенность рельефа скалистых берегов Телецкого озера. Алтайское название озера "Алтын-Кёль", что в переводе означает "Золотое озеро". С ним связано немало легенд и былей с древности до наших дней.

Экскурсия предусматривает катерную прогулку с посещением водопада Б. Корбу.

Далее переезжаем на катере на южный берег Телецкого озера с его песчаными пляжами и относительно теплой водой, вечерами он потрясает красочными закатами.

Пересаживаемся на УАЗ и едем по Чулышманской долине, наслаждаясь удивительными пейзажами огромного каньона. Здесь река Чулышман образует множество островов, излучин. И конечно мы увидим чудо природы – Каменные грибы. Удивительно, как такие хрупкие создания высотой с трехэтажный дом возвышаются над долиной!

Чтобы попасть к Каменным грибам, переправляемся на левый берег р. Чулышман, затем подъем по пешей тропе протяженностью 1,5 км.

Обед: пикник (сух. паёк).

Возвращение обратно тем же путем. Время прибытия на Северный берег озера в 19-20:00. Отдых. Возвращение по Телецкому тракту в Горно-Алтайск.

Важно!

В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.