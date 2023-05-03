Экскурсия, сочетающая автотрансфер и пешую прогулку через подвесной мостик над рекой Катунь, оставит приятные впечатления и отличные фотографии на память.
Конечная точка маршрута — 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, представляет очень живописное и яркое зрелище.
Конечная точка маршрута — 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, представляет очень живописное и яркое зрелище.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
24
июн
июн
8
июл
июл
22
июл
июл
5
авг
авг
18
авг
авг
Что вас ожидает:
- ГЛК "Телецкий"
- Каскад водопадов Третьей речки
- Телецкое озеро
- Водопад Б. Корбу
- Чулышманская долина
- Урочище Аккурум (Каменные грибы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Разбираетесь ли вы в грибах? Опёнок, груздь или лисичка? На самом деле, без разницы. Эти грибы-переростки невозможно засолить или надкусить. И всё потому, что они КАМЕННЫЕ и размером в трёхэтажный дом. Зато такие грибы обещают оригинальное фото и незабываемое путешествие вглубь каньона реки Чулышман, а также прогулку на белоснежном катере по волнам младшего брата Байкала - озеру Телецкое.
Вашему взору откроются водные просторы озера, зажатого крутыми берегами с изобилием водопадов и диких животных, а также живописные виды огромного каньона с излучинами реки Чулышман и чудом природы – Каменными грибами.
Маршрут экскурсии включает пеший подъем в урочище Аккурум протяженностью около 1,5 км, требующий средней физической подготовки.
1 день:
- 09:00. Выезд из Горно-Алтайска. Прибытие на Телецкое озеро.
- Размещение в домиках (2-3-х местные, без удобств в номере).
- Экскурсия на гору Кокуя подъем на обзорную площадку. Виды со смотровой площадки на вершине горы Кокуя не оставят равнодушными даже бывалых путешественников. Перед Вам предстанет озеро Телецкое с высоты птичьего полета, а также хребты Корбу, Абаканский и пр.
- Обед самостоятельно.
- 15.00 Выход на пешую прогулку по эко-тропе к каскаду водопадов «Третья речка». Отличные фотографии, горный воздух погрузят в магическую атмосферу озера. На обратном пути посетим рынок сувениров.
- **За доп. плату возможно посетить этно-парк, художественную галерею или таежный зоопарк.
- Ужин самостоятельно.
2 день:
Завтрак самостоятельно.
08:00 Выезд на экскурсию к Каменным грибам, проплывая через все Телецкое озеро!
Телецкое озеро - объект ЮНЕСКО и второе в России после Байкала хранилище пресной воды. Десятки водопадов – характерная особенность рельефа скалистых берегов Телецкого озера. Алтайское название озера "Алтын-Кёль", что в переводе означает "Золотое озеро". С ним связано немало легенд и былей с древности до наших дней.
Экскурсия предусматривает катерную прогулку с посещением водопада Б. Корбу.
Далее переезжаем на катере на южный берег Телецкого озера с его песчаными пляжами и относительно теплой водой, вечерами он потрясает красочными закатами.
Пересаживаемся на УАЗ и едем по Чулышманской долине, наслаждаясь удивительными пейзажами огромного каньона. Здесь река Чулышман образует множество островов, излучин. И конечно мы увидим чудо природы – Каменные грибы. Удивительно, как такие хрупкие создания высотой с трехэтажный дом возвышаются над долиной!
Чтобы попасть к Каменным грибам, переправляемся на левый берег р. Чулышман, затем подъем по пешей тропе протяженностью 1,5 км.
Обед: пикник (сух. паёк).
Возвращение обратно тем же путем. Время прибытия на Северный берег озера в 19-20:00. Отдых. Возвращение по Телецкому тракту в Горно-Алтайск.
Важно!
В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт, включая катер
- Проживание 1 ночевка
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Переправа через Чулышман
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Подъемник на г. Кокуя (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1 дня 16 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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