Индивидуальный тур на машине по Горному Алтаю: горы, Марс, степи и реки
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чуйский тракт до Монгольской границы
- Горные перевалы
- Священные водные источники
- Чуйская и Курайская степь
- Гейзерное озеро
- Марсианские пейзажи Горного Алтая
- Монгольский рынок (изделия из кашемира, шерсти яка, верблюдов и кожи)
- Святилище Калбак Таш (наскальные рисунки)
- Слияние рек Чуи и Катуни и мн. др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в самую южную часть Алтая! Я предлагаю в этой поездке окунуться в незабываемые ландшафты Горного Алтая. Вы увидите белоснежные горы, высокогорные степи и живописнейшие берега горных рек. Присоединяйтесь, будет на что посмотреть!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги и услуги гида-водителя
- Что не входит
- Ночёвка
- Питание на маршруте
- Входные билеты (Марс - 300р., Гейзерное озеро - 100 р., Калбак Таш - 250 р.)
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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