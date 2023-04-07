Марсианские хроники Алтая за пару дней

Индивидуальный тур на машине по Горному Алтаю: горы, Марс, степи и реки

Описание
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Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Марсианские хроники Алтая за пару дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт до Монгольской границы
  • Горные перевалы
  • Священные водные источники
  • Чуйская и Курайская степь
  • Гейзерное озеро
  • Марсианские пейзажи Горного Алтая
  • Монгольский рынок (изделия из кашемира, шерсти яка, верблюдов и кожи)
  • Святилище Калбак Таш (наскальные рисунки)
  • Слияние рек Чуи и Катуни и мн. др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в самую южную часть Алтая! Я предлагаю в этой поездке окунуться в незабываемые ландшафты Горного Алтая. Вы увидите белоснежные горы, высокогорные степи и живописнейшие берега горных рек. Присоединяйтесь, будет на что посмотреть!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги и услуги гида-водителя
Что не входит
  • Ночёвка
  • Питание на маршруте
  • Входные билеты (Марс - 300р., Гейзерное озеро - 100 р., Калбак Таш - 250 р.)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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