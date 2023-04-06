Великолепные виды на горные хребты: пешеходные экскурсии в Горно-Алтайске
Предлагаю проехаться по Чуйскому тракту в настоящее чудо природы — Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро.
В этой программе вы увидите нереальный ландшафт Марсианских пейзажей, Гейзерного озера и Чуйского тракта вплоть до Монгольской границы.
В этой программе вы увидите нереальный ландшафт Марсианских пейзажей, Гейзерного озера и Чуйского тракта вплоть до Монгольской границы.
Ближайшие даты:
7
апр
апр
14
апр
апр
28
апр
апр
5
мая
мая
12
мая
мая
19
мая
мая
26
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Камышлинский водопад
- Семинский перевал
- Перевал Чике Таман
- Природный парк «Уч Энмек»
- Кедровая роща
- Чуй оозы
- Наскальные рисунки святилища Калбак Таш
- Чуйские альпы
- Курайская степь
- Чуйская степь
- Марсианские пейзажи урочища Кызыл Чин
- Гейзерное озеро и мн. др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- 1 день.
- 9:00-10:00 — Сбор группы в Горно-Алтайске, знакомство с гидом.
- 11:00 — Пешеходная экскурсия к Камышлинскому водопаду (6км.) по живописнейшему горно-лесной тропе. В летнее время можно проплыть с ветерком на моторафте.
- 13:00 — Обед в придорожном кафе, в летнее время пикник на природе.
- 15:00 — Пешеходная экскурсия по кедровой тайге к подножию г. Сарлык до урочища Кёк Таман. (3км.) Знакомство с горно-таёжной местностью.
- 17:00 — Природный парк «Уч Энмек» и его окрестности.
- 18:00 — 2-х местное размещение в резиденции Природного парка с удобствами на этаже.
- 19:00 — Ужин. Отдых.
- Авто 210 км., Пешком 9 км.
- 2 день.
- 09:00 — Завтрак. Сбор группы.
- 10:00 — Выезд на маршрут.
- 11:00 — Пешеходная экскурсия (2 км.) по перевалу Чике Таман, посещение смотровых площадок, где открывается великолепные виды на Теректинский и Сумультинский горные хребты, а так же на старый участок Чуйского тракта.
- 12:00 — Боом КурКечу. Прижым, с одной стороны р. Катунь с другой отвесные скалы, а между ними Чуйский тракт. Фотопауза на смотровой.
- 13:00 — Остановка на месте слияния рек Чуи и Катуни. В летнее время проедемся по старому участку Чуйского тракта, зрелище и прилив адреналина гарантирую.
- 14:00 — Обед в придорожном кафе, в летнее время пикник на природе.
- 15:00 — Осмотр наскальных рисунков у Чуйского оленного камня, в летнее время в святилище Калбак Таш.
- 18:00 — Чуйские Альпы, Курайская и Чуйская степь.
- 19:00 — Размещение в гостинице с. Кош-Агач в летнее время в гостевом доме с. Чаган-Узун. Ужин.
- Авто 240 км., Пешком 3 км.
- 3 день.
- 08:00 — Завтрак. Сбор группы.
- 09:00 — Выезд на маршрут. В этот день запланируем посещение Марсианских пейзажей и Гейзерного озера, возвращение в Горно-Алтайск. Обед в пути в придорожном кафе.
- 20:00 — Прибытие. Прощание с группой.
- Авто – 450 км., Пешком – 2 км.
Выезды каждую неделю.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Работа гида-водителя
- Что не входит
- Билеты в/из Горно-Алтайск
- Питание
- Проживание
- Доп. услуги (баня, миникоцерт горлового пения, встреча с шаманами и т. п.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5Завершение: Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выезды каждую неделю.Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии