Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы

Великолепные виды на горные хребты: пешеходные экскурсии в Горно-Алтайске

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Предлагаю проехаться по Чуйскому тракту в настоящее чудо природы — Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро.

В этой программе вы увидите нереальный ландшафт Марсианских пейзажей, Гейзерного озера и Чуйского тракта вплоть до Монгольской границы.
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Ближайшие даты:
7
апр
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апр
28
апр
5
мая
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Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Камышлинский водопад
  • Семинский перевал
  • Перевал Чике Таман
  • Природный парк «Уч Энмек»
  • Кедровая роща
  • Чуй оозы
  • Наскальные рисунки святилища Калбак Таш
  • Чуйские альпы
  • Курайская степь
  • Чуйская степь
  • Марсианские пейзажи урочища Кызыл Чин
  • Гейзерное озеро и мн. др
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа:

  • 1 день.
  • 9:00-10:00 — Сбор группы в Горно-Алтайске, знакомство с гидом.
  • 11:00 — Пешеходная экскурсия к Камышлинскому водопаду (6км.) по живописнейшему горно-лесной тропе. В летнее время можно проплыть с ветерком на моторафте.
  • 13:00 — Обед в придорожном кафе, в летнее время пикник на природе.
  • 15:00 — Пешеходная экскурсия по кедровой тайге к подножию г. Сарлык до урочища Кёк Таман. (3км.) Знакомство с горно-таёжной местностью.
  • 17:00 — Природный парк «Уч Энмек» и его окрестности.
  • 18:00 — 2-х местное размещение в резиденции Природного парка с удобствами на этаже.
  • 19:00 — Ужин. Отдых.
  • Авто 210 км., Пешком 9 км.
  • 2 день.
  • 09:00 — Завтрак. Сбор группы.
  • 10:00 — Выезд на маршрут.
  • 11:00 — Пешеходная экскурсия (2 км.) по перевалу Чике Таман, посещение смотровых площадок, где открывается великолепные виды на Теректинский и Сумультинский горные хребты, а так же на старый участок Чуйского тракта.
  • 12:00 — Боом КурКечу. Прижым, с одной стороны р. Катунь с другой отвесные скалы, а между ними Чуйский тракт. Фотопауза на смотровой.
  • 13:00 — Остановка на месте слияния рек Чуи и Катуни. В летнее время проедемся по старому участку Чуйского тракта, зрелище и прилив адреналина гарантирую.
  • 14:00 — Обед в придорожном кафе, в летнее время пикник на природе.
  • 15:00 — Осмотр наскальных рисунков у Чуйского оленного камня, в летнее время в святилище Калбак Таш.
  • 18:00 — Чуйские Альпы, Курайская и Чуйская степь.
  • 19:00 — Размещение в гостинице с. Кош-Агач в летнее время в гостевом доме с. Чаган-Узун. Ужин.
  • Авто 240 км., Пешком 3 км.
  • 3 день.
  • 08:00 — Завтрак. Сбор группы.
  • 09:00 — Выезд на маршрут. В этот день запланируем посещение Марсианских пейзажей и Гейзерного озера, возвращение в Горно-Алтайск. Обед в пути в придорожном кафе.
  • 20:00 — Прибытие. Прощание с группой.
  • Авто – 450 км., Пешком – 2 км.

Выезды каждую неделю.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Работа гида-водителя
Что не входит
  • Билеты в/из Горно-Алтайск
  • Питание
  • Проживание
  • Доп. услуги (баня, миникоцерт горлового пения, встреча с шаманами и т. п.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
Завершение: Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды каждую неделю.
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
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