Вы посетите самые интересные и красивые места дивного края, узнаете историю этого «котла народов» и колыбели цивилизаций.
Мы увидим Семинский перевал, Чике-Таман, Катунские террасы, «Обиженого Ленина», Цаплинский мост и одну из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic.
Мы увидим Семинский перевал, Чике-Таман, Катунские террасы, «Обиженого Ленина», Цаплинский мост и одну из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Гора Верблюд
- О. Патмос
- Козья тропа
- Слияние Чемала и Катуни
- Урочище горных духов Че-Чкыш
- Ороктойский мост
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Катунские террасы
- Слияние Чуи и Катуни
- Скалы Малого Яломана и Инигеня
- «Обиженный Ленин»
- Цаплинский мост
- Петроглифический комплекс Калбак-Таш
- Белый бом
- Памятник
- Водителям Чуйского тракта
- Гейзеровое озеро
- Марсианские пейзажи
- Чуйские меандры
- Курайскую степь
- Северо-Чуйский хребет
- Ледник Большой Актру
- Озеро Ёштыкёль
- Долина Актру
- Манжерок
- Смотровая площадка с горы Малая Синюха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вы посетите самые интересные и красивые места дивного края, узнаете историю этого «котла народов» и колыбели цивилизаций. Мы увидим Семинский перевал, Чике-Таман, Катунские террасы, «Обиженого Ленина», Цаплинский мост и одну из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic. Слияние своенравной Чуи и красавицы Катуни, марсианские пейзажи, невероятный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь, где когда-то собиралась в походы тяжелая конница Чингиз-Хана.
Поднимемся к леднику «Большой Актру» или прокатимся к изумительному озеру Ёштыкёль. Вы увидите Можойские каскады и Чуйские меандры, с которых открывается удивительный вид на всю долину. Посетите остров Патмос и прогуляетесь по козьей тропе. Получите эстетическое удовольствие от Алтайских легенд и сказаний, увидите быт простых алтайцев и многое другое
Важно знать:
По Вашему желанию можно организовать: конную прогулку, сплав по горной реке (рафтинг), прогулку на квадроциклах и вертолетную экскурсию.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги профессионального гида,
- транспорт,
- проживание,
- питание: завтрак+ужин,
- входные билеты на локации по программе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- сувениры,
- обеды,
- развлечения, не входящие в программу,
- билеты до Горно-Алтайска и назад.
По договоренностиНачало тура с 1 июня 2023 года
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
- Проживание
- Питание: трехразовое
- Входные билеты на локации по программе
- Что не входит
- Сувениры
- Развлечения, не входящие в программу
- Билеты до Горно-Алтайска и назад, конная прогулка, рафтинг, квадроциклы
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиНачало тура с 1 июня 2023 годаЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Добрый день.
- Благодарю Вас за покупку моего тура. В самое ближайшее время я с Вами свяжусь и расскажу все детали и нюансы нашего путешествия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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