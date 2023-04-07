Что вас ждет

Вы посетите самые интересные и красивые места дивного края, узнаете историю этого «котла народов» и колыбели цивилизаций. Мы увидим Семинский перевал, Чике-Таман, Катунские террасы, «Обиженого Ленина», Цаплинский мост и одну из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic. Слияние своенравной Чуи и красавицы Катуни, марсианские пейзажи, невероятный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь, где когда-то собиралась в походы тяжелая конница Чингиз-Хана.

Поднимемся к леднику «Большой Актру» или прокатимся к изумительному озеру Ёштыкёль. Вы увидите Можойские каскады и Чуйские меандры, с которых открывается удивительный вид на всю долину. Посетите остров Патмос и прогуляетесь по козьей тропе. Получите эстетическое удовольствие от Алтайских легенд и сказаний, увидите быт простых алтайцев и многое другое

Важно знать:

По Вашему желанию можно организовать: конную прогулку, сплав по горной реке (рафтинг), прогулку на квадроциклах и вертолетную экскурсию.

В стоимость экскурсии включено:

услуги профессионального гида,

транспорт,

проживание,

питание: завтрак+ужин,

входные билеты на локации по программе.

Туристы оплачивают самостоятельно: