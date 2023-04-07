Нескучное путешествие по местам силы Алтая

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Вы посетите самые интересные и красивые места дивного края, узнаете историю этого «котла народов» и колыбели цивилизаций.

Мы увидим Семинский перевал, Чике-Таман, Катунские террасы, «Обиженого Ленина», Цаплинский мост и одну из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic.
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
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Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Гора Верблюд
  • О. Патмос
  • Козья тропа
  • Слияние Чемала и Катуни
  • Урочище горных духов Че-Чкыш
  • Ороктойский мост
  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Катунские террасы
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Скалы Малого Яломана и Инигеня
  • «Обиженный Ленин»
  • Цаплинский мост
  • Петроглифический комплекс Калбак-Таш
  • Белый бом
  • Памятник
  • Водителям Чуйского тракта
  • Гейзеровое озеро
  • Марсианские пейзажи
  • Чуйские меандры
  • Курайскую степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Ледник Большой Актру
  • Озеро Ёштыкёль
  • Долина Актру
  • Манжерок
  • Смотровая площадка с горы Малая Синюха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы посетите самые интересные и красивые места дивного края, узнаете историю этого «котла народов» и колыбели цивилизаций. Мы увидим Семинский перевал, Чике-Таман, Катунские террасы, «Обиженого Ленина», Цаплинский мост и одну из самых красивых дорог в мире по версии National Geographic. Слияние своенравной Чуи и красавицы Катуни, марсианские пейзажи, невероятный Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь, где когда-то собиралась в походы тяжелая конница Чингиз-Хана.
Поднимемся к леднику «Большой Актру» или прокатимся к изумительному озеру Ёштыкёль. Вы увидите Можойские каскады и Чуйские меандры, с которых открывается удивительный вид на всю долину. Посетите остров Патмос и прогуляетесь по козьей тропе. Получите эстетическое удовольствие от Алтайских легенд и сказаний, увидите быт простых алтайцев и многое другое

Важно знать:

По Вашему желанию можно организовать: конную прогулку, сплав по горной реке (рафтинг), прогулку на квадроциклах и вертолетную экскурсию.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги профессионального гида,
  • транспорт,
  • проживание,
  • питание: завтрак+ужин,
  • входные билеты на локации по программе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • сувениры,
  • обеды,
  • развлечения, не входящие в программу,
  • билеты до Горно-Алтайска и назад.

По договоренностиНачало тура с 1 июня 2023 года

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт
  • Проживание
  • Питание: трехразовое
  • Входные билеты на локации по программе
Что не входит
  • Сувениры
  • Развлечения, не входящие в программу
  • Билеты до Горно-Алтайска и назад, конная прогулка, рафтинг, квадроциклы
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренностиНачало тура с 1 июня 2023 года
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Добрый день.
  • Благодарю Вас за покупку моего тура. В самое ближайшее время я с Вами свяжусь и расскажу все детали и нюансы нашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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