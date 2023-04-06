Индивидуальный тур на машине по местам Н.К. Рериха в Горно-Алтайске
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Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Канская степь
- Семинский, Ябоганский и Громотуха перевалы
- Уймонская долина
- Дом-музей Н. К. Рериха
- Музей камня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
С 1923 по 1928 год Николай Константинович Рерих руководил Центрально-Азиатской экспедицией, целью которой было обследование малодоступных районов Центральной Азии: Тибета, Алтая, Китайского Туркестана и др. Впоследствии она была внесена в золотой фонд географических открытий мира.
Летом 1926 года путь экспедиции пролегал через Горный Алтай. С 7 по 19 августа Рерихи останавливались в Верхнем Уймоне - древнейшем селе Алтая. Именно эти места и посетим в нашей экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги и работа гида-водителя
- Что не входит
- Ночёвка
- Питание и входные билеты в музей
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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