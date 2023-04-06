По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина

Индивидуальный тур на машине по местам Н.К. Рериха в Горно-Алтайске

Описание
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Ответы на вопросы
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
По местам Н.К. Рериха. Уймонская долина
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Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Канская степь
  • Семинский, Ябоганский и Громотуха перевалы
  • Уймонская долина
  • Дом-музей Н. К. Рериха
  • Музей камня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

С 1923 по 1928 год Николай Константинович Рерих руководил Центрально-Азиатской экспедицией, целью которой было обследование малодоступных районов Центральной Азии: Тибета, Алтая, Китайского Туркестана и др. Впоследствии она была внесена в золотой фонд географических открытий мира.
Летом 1926 года путь экспедиции пролегал через Горный Алтай. С 7 по 19 августа Рерихи останавливались в Верхнем Уймоне - древнейшем селе Алтая. Именно эти места и посетим в нашей экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги и работа гида-водителя
Что не входит
  • Ночёвка
  • Питание и входные билеты в музей
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск, УЛ.Э. Палкина 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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