Приглашаем вас на многодневный треккинг на Алтай. Вы увидите: Нижнее и Среднее, Верхнее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы. Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины. Посмотрим на озера со смотровой площадки.
Ближайшие даты:
30
июл
июл
6
авг
авг
12
авг
авг
Что вас ожидает:
- Поперечное озеро
- Смотровая площадка с видом на Мультинские озера
- Озеро и водопад Куйгук.
- Верхнее Мультинское озеро
- Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Собираемся в Горно-Алтайске и выезжаем. Сегодня нас ждёт длинный переезд в горную часть Алтая (350 км, в пути около 6-7 часов).
По пути сделаем остановку на Семинском перевале и погуляем по сувенирному рынку. Алтайский рынок порадует вкусным мёдом, чаями, деревянными магнитами и вкусным вареньем.
Нижнее и Среднее Мультинские озера, треккинг на перекат Шумы.
С утра горный транспорт перевезет нас повыше в горы, к Нижнему Мультинскому озеру. Далеко позади осталась цивилизация, суета, магазины и шумные дороги. Ближайшие дни будем с удовольствием наслаждаться нетронутой красотой гор и озёр Алтая.
Выходим на берег нижнего Мультинского озера — и сразу захватывает дух! Водоем огромный, вдалеке видны снежные горы, а вокруг, насколько хватает глаз, бесконечные кедровые леса!
По лесной тропе пройдем вдоль нижнего озера и выйдем к среднему Мультинскому озеру. Какое озеро красивее? Придём и сравним!
Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней — Шумы. Сфотографируем это необычное место и отправимся в обратный путь.
Верхнее Мультинское озеро
Когда гуляешь возле нижнего озера, вдалеке красуются и манят тебя снежные вершины. Сегодня пойдем прямо к подножию этих снежных гор!
Пересечем на катерах 2 водоема, дальше — пешком!
Спустя несколько часов, приходим к верхнему озеру! Горы, снег, ледники, причудливые коряги в воде. Здесь все дышит простором и тишиной. А водичка так и манит искупаться! Конечно, горное озеро холодное. Но есть смельчаки, которых это не остановит!
Озеро и водопад Куйгук.
Долина реки Куйгук порадует нас не только роскошным, изумрудным озером, но и эффектным водопадом!
Реки Алтая очень бурные, полноводные. Именно поэтому здесь рождаются потрясающие водопады. Высота нашего водопада — около 30 метров, стоя возле него, в полной мере ощущаешь силу и мощь воды!
Поднявшись над водопадом, увидим первый, небольшой водоем. Пройдя ещё немного, окажемся на берегу озера Куйгук. Только подходишь к его берегу — и сразу замирает дыхание! Перед тобой огромное, изумрудное озеро, которое охраняют снежные горы. Вокруг витает тишина, изредка парят птицы… Именно в такие моменты хочется остановить время, сидеть и любоваться такой красотой!
Смотровая площадка с видом на Мультинские озера.
Пойдем, посмотрим на наши озера с высоты птичьего полета!;)
Часть пути преодолеем на лошадках. Лошадей оставим в конце кедрового леса, а затем дойдем до вершины уже пешком.
Отсюда, с невероятной высоты, полюбуемся на Нижнее и Среднее Мультинские озера, увидим долину реки Крепкой и соседние долины.
Кроме того, заглянем за хребет, за которым открывается ещё одна бескрайняя долина Алтая! Интересно, что в этой долине зелёные спинки горных хребтов поросли темными кедрами и стали похожи на хребты огромных динозавров! Очень необычно.
Смотровая гора — уникальная точка. Ты поднимаешься все выше и выше — и перед тобой словно вырастают горы Алтая! Сюда обязательно стоит сходить.
Поперечное озеро.
За 5 дней Алтай удивил вас? Покорил своей красотой? Но это ещё не всё! Ведь впереди поход на Поперечное озеро.
В этот миг ты даже не можешь проверить своим глазам! Долину украшают горы с ледниками, у подножия которых раскинулось огромное озеро. На его берегу в июле цветут водосборы, горцы и такие редкие, огненные жарки! Ни одно фото не передаст этой удивительной красоты!
Важно знать:
- Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Нитка маршрута:
- Город Горно-Алтайск – село Мульта.
- Нижнее Мультинское озеро, перекат Шумы.
- Треккинг на верхнее Мультинское озеро.
- Озеро и водопад Куйгук.
- Смотровая площадка с видом на Мультинские озера.
- Поперечное озеро.
- Возвращение в г. Горно-Алтайск.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проезды по маршруту на горном транспорте (ГАЗ-66 или УАЗик).
- Проживание в туристическом комплексе «Мультинские озера»:
- 1 ночь в поселке Замульта: двух-, трехместные номера, удобства в номере
- 5 ночей на турбазе на Нижнем Мультинском озере. Двух-, трехместные номера. Туалет и душ на улице (вариантов проживания в этих местах с удобствами в номерах пока еще не построили). В номере стол, стулья, розетка. На улице имеется кухня для приготовления пищи, беседки для туристов.
- Благодаря наличию солнечных батарей, на нашей базе постоянно есть электричество. А благодаря стараниям хозяев и установке насосов, в умывальниках и на кухне постоянно есть вода.
- Дорогие наши туристы, это ЛУЧШАЯ турбаза из всех трёх турбаз имеющихся в этих местах! Для сравнения, на соседней базе электричество подается 1,5 часа вечером, воду в умывальники нужно носить из реки, а душа нет совсем.
- Места здесь очень далекие от цивилизации, поэтому строить комфортные гостиницы весьма сложно.
- Трехразовое питание. Завтраки готовятся в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Прогулка на лошадях на маршрут «Смотровая площадка»
- Проезд на катерах к началу маршрутов на Верхнее Мультинское и Поперечное озера
- Входные билеты в Катунский биосферный заповедник
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
- Питание: обед во время переезда в 1-й и 7-й день. Стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12000 руб. за весь период отдыха.
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск (аэропорт)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Алтай.
- Старт маршрута: г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 09:30 по местному времени (МСК + 4 часа)..
- Финиш маршрута:г. Горно-Алтайск (аэропорт) в 21:30-22:30 по местному времени (МСК + 4 часа).
- Тип отдыха: проживание на турбазе, треккинг по ущельям налегке
- Проживание: турбаза
- Питание: трехразовое.
- Маршрут проходит на высоте: 920 – 2580 м
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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