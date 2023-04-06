5-дневный групповой тур на машине в Алтайские горы с цветением маральника
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- ВЫ УВИДИТЕ:
- Камышлинский водопад
- Чемальские красоты
- Ороктойский мост
- Остров Патмос
- Долина горных духов ЧечКыш
- Водопад Бельтиртуюк
- Наскальные рисунки
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Перевал Чике Таман
- Слияние рек Чуи и Катуни
- Гейзерное озеро
- Марсианские пейзажи
- Курайская степь
- Чуйская степь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем Вас посмотреть на настоящее чудо природы - цветение маральника в Алтайских горах. Маральник (Рододендрон Ледебура) – уникальное растение, которая встречается, только в Горном Алтая и Алтай-Саянском регионе. Листопадный или вечнозелёный кустарник - эндемик, из всех уголков дикой природы он выбрал Алтайские горы и Саяны.
Внимание! Даты заездов на 2023г: c 26 по 30 апреля; с 3 по 7 мая. В остальные даты - по индивидуальной заявке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 1. Транспортные услуги
- 2. Гидовое споровождение
- 3. 2-х разовое питание (завтрак, ужин)
- 4. Ночёвки в аилах, юртах гостиничных номерах, гостевых домах, по несколько человек
- 5. Входные билеты на экскурсионные объекты
- 6. Групповая аптечка
- Что не входит
- 1. Билеты до г. Горно-Алтайска
- 2. Обеды в придорожных кафе:
- 3. Дополнительные услуги - миниконцерты горлового пения, встречи с шаманами, аренда коней, квадроциклов, снегоходов, сплавы, вертолётные прогулки, полёты на параплане и т. п
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гостиница «Горный Алтай»Завершение: Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии