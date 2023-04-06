Цветение маральника на Алтае

5-дневный групповой тур на машине в Алтайские горы с цветением маральника

Описание
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Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Цветение маральника на Алтае
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • ВЫ УВИДИТЕ:
  • Камышлинский водопад
  • Чемальские красоты
  • Ороктойский мост
  • Остров Патмос
  • Долина горных духов ЧечКыш
  • Водопад Бельтиртуюк
  • Наскальные рисунки
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Перевал Чике Таман
  • Слияние рек Чуи и Катуни
  • Гейзерное озеро
  • Марсианские пейзажи
  • Курайская степь
  • Чуйская степь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем Вас посмотреть на настоящее чудо природы - цветение маральника в Алтайских горах. Маральник (Рододендрон Ледебура) – уникальное растение, которая встречается, только в Горном Алтая и Алтай-Саянском регионе. Листопадный или вечнозелёный кустарник - эндемик, из всех уголков дикой природы он выбрал Алтайские горы и Саяны.
Внимание! Даты заездов на 2023г: c 26 по 30 апреля; с 3 по 7 мая. В остальные даты - по индивидуальной заявке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1. Транспортные услуги
  • 2. Гидовое споровождение
  • 3. 2-х разовое питание (завтрак, ужин)
  • 4. Ночёвки в аилах, юртах гостиничных номерах, гостевых домах, по несколько человек
  • 5. Входные билеты на экскурсионные объекты
  • 6. Групповая аптечка
Что не входит
  • 1. Билеты до г. Горно-Алтайска
  • 2. Обеды в придорожных кафе:
  • 3. Дополнительные услуги - миниконцерты горлового пения, встречи с шаманами, аренда коней, квадроциклов, снегоходов, сплавы, вертолётные прогулки, полёты на параплане и т. п
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница «Горный Алтай»
Завершение: Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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