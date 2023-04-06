Приглашаем Вас посмотреть на настоящее чудо природы - цветение маральника в Алтайских горах. Маральник (Рододендрон Ледебура) – уникальное растение, которая встречается, только в Горном Алтая и Алтай-Саянском регионе. Листопадный или вечнозелёный кустарник - эндемик, из всех уголков дикой природы он выбрал Алтайские горы и Саяны.

Внимание! Даты заездов на 2023г: c 26 по 30 апреля; с 3 по 7 мая. В остальные даты - по индивидуальной заявке.