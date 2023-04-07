Телецкое озеро и Яйлинская терраса: индивидуальный тур на машине в Горно-Алтайск
Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае, считается одним из самых популярных мест отдыха у туристов и включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Водоем также является частью особо охраняемой природной зоны, которая называется Золотые горы Алтая.
Водоем также является частью особо охраняемой природной зоны, которая называется Золотые горы Алтая.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Телецкое озеро
- Заповедное село Яйлю
- Чачилганский залив
- Телецкий тракт
- Живописные смотровые на Телецкое озеро
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужина Сибири — Телецкое озеро
Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае, считается одним из самых популярных мест отдыха у туристов и включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Водоем также является частью особо охраняемой природной зоны, которая называется Золотые горы Алтая.
Размеры водоема впечатляют: ширина колеблется от 2,9 до 5,2 километра, а длина составляет 77,8 километра. Это еще не самое удивительное: Телецкое озеро считается одним из самых глубоких в России. Средняя глубина водоема — 174 метра, а максимальная — 325 метров.
Вы увидите:
- Телецкое озеро.
- Штормовые камни, наледи.
- Заповедное село Яйлю.
- Прогулка по кедровому бору.
- Экскурсия по заповеднику.
- В случае открытой навигации катерная прогулка по озеру.
- Чачилганский зигзаг.
Программа:
- 1 день.
- 10:00 — Встреча группы, знакомство с гидом. По пути следования по Телецкому тракту можно будет позавтракать либо пообедать в придорожных кафе.
- 15:00 — Прибытие в Заповедное село Яйлю. Размещение в гостевом доме. Свободное время. В гостевом доме удобства на улице.
- 18:00 — Ужин. Посиделки у костра. Отдых.
- 2 день.
- Завтрак. В этот день запланируем экскурсию по Заповедному селу, прогулки вдоль береговой линии. В случае навигации, катерную прогулку по Телецкому озеру (оплачивается отдельно). Весь день проведём на Телецком озере. вечером вас ждёт горячая баня, травяной чай и посиделки у костра.
- 3 день.
- 10:00 — Завтрак, возвращение группы в Горно-Алтайск. Контрольное время прибытие группы в город 15:00 ч. По пути следования остановки на видовых местах. Ночёвка в этот день не включена.
3дня/2ночи. Выезды каждую неделю.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Услуги гида-водителя
- Пропуск в Заповедник
- Что не входит
- Билеты до Горно-Алтайска
- Питание (завтрак:300р., обед:500р., ужин: 500р.)
- Проживание (домик: 4000р. /ночь)
- Баня (1000р/час)
- Место начала и завершения?
- Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: 3дня/2ночи. Выезды каждую неделю.Экскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Обязательное подтверждение выезда
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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