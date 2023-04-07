Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи

Телецкое озеро и Яйлинская терраса: индивидуальный тур на машине в Горно-Алтайск

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Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае, считается одним из самых популярных мест отдыха у туристов и включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Водоем также является частью особо охраняемой природной зоны, которая называется Золотые горы Алтая.
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Ближайшие даты:
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апр
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мая
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Что вас ожидает:

  • Телецкое озеро
  • Заповедное село Яйлю
  • Чачилганский залив
  • Телецкий тракт
  • Живописные смотровые на Телецкое озеро
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Описание

Жемчужина Сибири — Телецкое озеро

Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае, считается одним из самых популярных мест отдыха у туристов и включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Водоем также является частью особо охраняемой природной зоны, которая называется Золотые горы Алтая.
Размеры водоема впечатляют: ширина колеблется от 2,9 до 5,2 километра, а длина составляет 77,8 километра. Это еще не самое удивительное: Телецкое озеро считается одним из самых глубоких в России. Средняя глубина водоема — 174 метра, а максимальная — 325 метров.

Вы увидите:

  • Телецкое озеро.
  • Штормовые камни, наледи.
  • Заповедное село Яйлю.
  • Прогулка по кедровому бору.
  • Экскурсия по заповеднику.
  • В случае открытой навигации катерная прогулка по озеру.
  • Чачилганский зигзаг.

Программа:

  • 1 день.
  • 10:00 — Встреча группы, знакомство с гидом. По пути следования по Телецкому тракту можно будет позавтракать либо пообедать в придорожных кафе.
  • 15:00 — Прибытие в Заповедное село Яйлю. Размещение в гостевом доме. Свободное время. В гостевом доме удобства на улице.
  • 18:00 — Ужин. Посиделки у костра. Отдых.
  • 2 день.
  • Завтрак. В этот день запланируем экскурсию по Заповедному селу, прогулки вдоль береговой линии. В случае навигации, катерную прогулку по Телецкому озеру (оплачивается отдельно). Весь день проведём на Телецком озере. вечером вас ждёт горячая баня, травяной чай и посиделки у костра.
  • 3 день.
  • 10:00 — Завтрак, возвращение группы в Горно-Алтайск. Контрольное время прибытие группы в город 15:00 ч. По пути следования остановки на видовых местах. Ночёвка в этот день не включена.

3дня/2ночи. Выезды каждую неделю.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Услуги гида-водителя
  • Пропуск в Заповедник
Что не входит
  • Билеты до Горно-Алтайска
  • Питание (завтрак:300р., обед:500р., ужин: 500р.)
  • Проживание (домик: 4000р. /ночь)
  • Баня (1000р/час)
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: 3дня/2ночи. Выезды каждую неделю.
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Обязательное подтверждение выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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