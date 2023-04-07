Жемчужина Сибири — Телецкое озеро

Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае, считается одним из самых популярных мест отдыха у туристов и включено в число объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Водоем также является частью особо охраняемой природной зоны, которая называется Золотые горы Алтая.

Размеры водоема впечатляют: ширина колеблется от 2,9 до 5,2 километра, а длина составляет 77,8 километра. Это еще не самое удивительное: Телецкое озеро считается одним из самых глубоких в России. Средняя глубина водоема — 174 метра, а максимальная — 325 метров.

Вы увидите:

Телецкое озеро.

Штормовые камни, наледи.

Заповедное село Яйлю.

Прогулка по кедровому бору.

Экскурсия по заповеднику.

В случае открытой навигации катерная прогулка по озеру.

Чачилганский зигзаг.

Программа: