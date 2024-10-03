На Рождество – экскурсии в Тутаеве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тутаеве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Неизведанный Тутаев
Пешая
30 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев: индивидуальная экскурсия по Романовской стороне
Индивидуальная экскурсия «Неизведанный Тутаев» - уникальная возможность насладиться спокойствием и красотой левобережного Тутаева
Завтра в 09:00
12 окт в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
На машине
38 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Визитные карточки Тутаева
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 октября 2024
    Неизведанный Тутаев
    Это была невероятная экскурсия в прекрасном городе Тутаев Настоящая русская красота, глубина нашей религии, история - все это нашло отражение в
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    рассказе гида (нас сопровождала Марина) Эта экскурсия была чем-то настолько увлекательным и трогательным, что мы с мужем долго обсуждали и размышляли над всем сказанным Но это действительно прекрасное время и мы выражаем огромную благодарнось за встречу с гидом и глубокие познания!

  • М
    Мария
    24 сентября 2024
    Визитные карточки Тутаева
    Анна познакомила нас с городом, его историей и любопытными фактами из жизни современного Тутаева, ответила на все вопросы и оставила
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    ощущение тепла и уюта. Чудесный городок! Мы перед этим целый день гуляли сами по другой стороне, но узнали меньше, чем за время экскурсии на Правобережье. У нас подобралась своеобразная группа: плохоходящий человек, ребёнок с особенностями развития и здоровенный пёс, так что 2,5 часа, которые длится стандартная экскурсия, мы бы не выдержали, и такой экспресс формат оказался очень удобен. Для тех, кто не ограничен по времени, рекомендую взять у того же экскурсовода более длительную экскурсию

  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2024
    Визитные карточки Тутаева
    Замечательно провели время! Огромное спасибо экскурсоводу Марине за интересную, познавательную экскурсию! Тутаев - город, в который хочется вернуться!
  • У
    Ульяна
    14 сентября 2024
    Визитные карточки Тутаева
    Великолепный экскурсовод. Такая восхитительная подача материала, интересно,с изюминкой и любовью к своему краю. А ещё она очень обаятельная женщина. Рекомендую!!!!
  • И
    Ирина
    11 сентября 2024
    Неизведанный Тутаев
    Очень благодарны за экскурсию! Интересно, профессионально, чётко! Где бы мы не были- обращаемся к Triister. На фото Тутаев
    Очень благодарны за экскурсию!
  • Е
    Елена
    31 августа 2024
    Неизведанный Тутаев
    Спасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, который владеет информацией и очень
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    любит свой город. Легко и просто доносит информацию, хорошо ладит с детьми. Было очень интересно, любопытно и просто. Все остались очень довольны. Спасибо большое. Удачи и процветания вашей команде.

    Спасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, которыйСпасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, которыйСпасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, которыйСпасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, которыйСпасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, которыйСпасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, которыйСпасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, которыйСпасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, который
  • О
    Ольга
    9 августа 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсовод Лада очень увлеченный и любящий свое дело профессионал. Сумела интересно подать информацию. Учла все наши пожелания и "хотелки". Тутаев прекрасный город с огромным туристическим потенциалом. Очень рекомендую к посещению.
  • О
    Ольга
    8 августа 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Экскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: по дороге проехали через грозу,
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    гулять начинали под дождем. На каланчу не поднимались. Паром оплатили отдельно (не стала выяснять почему, все взрослые люди, каждый, наверное, зарабатывает как может; если условия изменились, нужно отразить в описании). Экскурсовод знающий, эрудированный, манера подачи доступная. Водитель классный, отдельное спасибо. В целом, дороговато.

    Экскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: поЭкскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: по
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Огромное спасибо Илье Владимировичу за интересное путешествие в Тутаев, очень познавательное и увлекательное. При создании маршрута были учтены сложности при
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    передвижении нашего участника (больные ноги), спасибо огромное!!! 🙏Благодарим нашего водителя Сергея Анатольевича за комфорт и заботу во время нашего путешествия! Очень рекомендуем, получите удовольствие, окунетесь в незабываемую атмосферу архитектурно художественных памятников и живописного расположения верхнее волжского города. Просто отлично!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «На Рождество»

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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Самое главное
  4. Покровская церковь
  5. Воскресенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в октябре 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Тутаеве на 2024 год на рождество, 75 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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