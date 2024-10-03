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ощущение тепла и уюта. Чудесный городок! Мы перед этим целый день гуляли сами по другой стороне, но узнали меньше, чем за время экскурсии на Правобережье. У нас подобралась своеобразная группа: плохоходящий человек, ребёнок с особенностями развития и здоровенный пёс, так что 2,5 часа, которые длится стандартная экскурсия, мы бы не выдержали, и такой экспресс формат оказался очень удобен. Для тех, кто не ограничен по времени, рекомендую взять у того же экскурсовода более длительную экскурсию