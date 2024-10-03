2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизведанный Тутаев: индивидуальная экскурсия по Романовской стороне
Индивидуальная экскурсия «Неизведанный Тутаев» - уникальная возможность насладиться спокойствием и красотой левобережного Тутаева
Завтра в 09:00
12 окт в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 октября 2024Это была невероятная экскурсия в прекрасном городе Тутаев Настоящая русская красота, глубина нашей религии, история - все это нашло отражение в
- ММария24 сентября 2024Анна познакомила нас с городом, его историей и любопытными фактами из жизни современного Тутаева, ответила на все вопросы и оставила
- ЮЮлия22 сентября 2024Замечательно провели время! Огромное спасибо экскурсоводу Марине за интересную, познавательную экскурсию! Тутаев - город, в который хочется вернуться!
- УУльяна14 сентября 2024Великолепный экскурсовод. Такая восхитительная подача материала, интересно,с изюминкой и любовью к своему краю. А ещё она очень обаятельная женщина. Рекомендую!!!!
- ИИрина11 сентября 2024Очень благодарны за экскурсию! Интересно, профессионально, чётко! Где бы мы не были- обращаемся к Triister. На фото Тутаев
- ЕЕлена31 августа 2024Спасибо огромнейшее за экскурсию!!! Сколько раз бывали тут, и ничего практически не знали. Замечательный экскурсовод, который владеет информацией и очень
- ООльга9 августа 2024Экскурсовод Лада очень увлеченный и любящий свое дело профессионал. Сумела интересно подать информацию. Учла все наши пожелания и "хотелки". Тутаев прекрасный город с огромным туристическим потенциалом. Очень рекомендую к посещению.
- ООльга8 августа 2024Экскурсия рассчитана на 5 часов, но мы уложились за 4. Погодные условия были средней благоприятности: по дороге проехали через грозу,
- ТТатьяна25 июля 2024Огромное спасибо Илье Владимировичу за интересное путешествие в Тутаев, очень познавательное и увлекательное. При создании маршрута были учтены сложности при
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в октябре 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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