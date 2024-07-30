5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 15:00
9 авг в 09:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория30 июля 2024Спасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этот тихий, душевный, безлюдный город. Приезжайте! Получите невероятное удовольствие!
- ИИгорь29 июля 2024Огромное спасибо гиду Елене, взяли экскурсию на 4 часа по обеим сторонам города и не пожалели. Во время экскурсии вы узнаете: -
- ТТатьяна25 июля 2024Огромное спасибо Илье Владимировичу за интересное путешествие в Тутаев, очень познавательное и увлекательное. При создании маршрута были учтены сложности при
- ннадежда2 июля 2024Посмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гид. Заказали минивен для 5 человек, приехал гид и водитель вовремя, забрали из отеля. Рекомендую
- ВВера23 июня 2024Супер экскурсия! Все очень понравилось
- ООлеся18 июня 2024Организатор в общении приятный, ответственный. Экскурсия не состоялась по нашей вине. Надеемся на встречу в следующий приезд в город.
- ТТатьяна7 июня 2024Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в августе 2024
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