По крышам – экскурсии в Тутаеве

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Тутаеве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
На машине
36 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
Погрузитесь в атмосферу старинного Тутаева: храмы, иконы, резные домики и съемочные площадки известных фильмов ждут вас
Начало: В Ярославле
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по историческим местам Тутаева. Увидите соборы, особняки и узнаете историю города
Начало: Ул. Панина д. 9
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Визитные карточки Тутаева
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Визитные карточки Тутаева»
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Тутаеву! Вас ждут Воскресенский собор, Волжская набережная, святой источник и смотровая площадка с шикарными видами
Начало: У Воскресенского собора
Завтра в 15:00
9 авг в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    30 июля 2024
    Визитные карточки Тутаева
    Спасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этот тихий, душевный, безлюдный город. Приезжайте! Получите невероятное удовольствие!
    Спасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этотСпасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этотСпасибо большое Анне за прогулку! Давно хотела побывать в Тутаеве, и благодаря Анне влюбилась в этот
  • И
    Игорь
    29 июля 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Огромное спасибо гиду Елене, взяли экскурсию на 4 часа по обеим сторонам города и не пожалели. Во время экскурсии вы узнаете: -
    читать дальше

    где находится трёхметровый Спас, и причём тут Валентина Терешкова - на каких символах города есть розы - как найти самую широкую улицу в России - сколько осталось романовских овец, и где купить романовские кружева - кто такой Гурий Никитин, и где в Тутаеве найти его фрески - сколько стоит тутаевский колокол фа-диез - получится ли вырастить у себя на даче романовский лук - что в Тутаеве делали Кустодиев, адмирал Ушаков и патриарх Алексий.

  • Т
    Татьяна
    25 июля 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Огромное спасибо Илье Владимировичу за интересное путешествие в Тутаев, очень познавательное и увлекательное. При создании маршрута были учтены сложности при
    читать дальше

    передвижении нашего участника (больные ноги), спасибо огромное!!! 🙏Благодарим нашего водителя Сергея Анатольевича за комфорт и заботу во время нашего путешествия! Очень рекомендуем, получите удовольствие, окунетесь в незабываемую атмосферу архитектурно художественных памятников и живописного расположения верхнее волжского города. Просто отлично!!! Спасибо!

  • н
    надежда
    2 июля 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Посмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гид. Заказали минивен для 5 человек, приехал гид и водитель вовремя, забрали из отеля. Рекомендую
    Посмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гидПосмотрели Тутаев и Рыбинск с гидом Ильёй. Нам понравилась экскурсия и гид
  • В
    Вера
    23 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Супер экскурсия! Все очень понравилось
  • О
    Олеся
    18 июня 2024
    Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
    Организатор в общении приятный, ответственный. Экскурсия не состоялась по нашей вине. Надеемся на встречу в следующий приезд в город.
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
    Гид Лев Сергеевич очень профессиональный гид. По настоящему влюбленный в свой город. От всей души рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Тутаеву в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тутаеве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ярославля в Тутаев, застывший в 19 веке
  2. Тутаев: вдоль Волги по Романовской стороне
  3. Визитные карточки Тутаева
Какие места ещё посмотреть в Тутаеве
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Крестовоздвиженский собор
  3. Самое главное
  4. Покровская церковь
  5. Воскресенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тутаеву в августе 2024
Сейчас в Тутаеве в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Тутаеве на 2024 год по крышам, 44 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам