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этого городка преступление века! Городок с историей, сдвиги по благоустройству видны и не черная это дыра в Ярославской области, как пишут в интернете! Панорамные виды с левого и правого берега, прощают все! А какой чудесный был с нами гид Марина! Марина Вы лучшая, а нам «полу пенсионерам», есть с кем и чем сравнивать! Все понравилось и аттракцион в виде переправы наших авто на «чух чух» пароме)