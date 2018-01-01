Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тутаева

Теплоход «Романтика»

Что вас ждет:

Приглашаем Вас на речную прогулку, где можно отдохнуть всей семьей, посмотреть Волгу и Тутаев, поиграть, спеть самые любимые детские песенки вместе с нашими замечательными артистами. Программа рассчитана на детей старше 3-х лет и проводится на борту комфортабельного теплохода. С маленькими пассажирами работает профессиональный аниматор. Их ждет интерактивное шоу, в котором они будут принимать самое непосредственное участие. Веселые игры, бумажная дискотека и любимое всеми детьми шоу мыльных пузырей. На борту теплохода будет работать кафе-бар, где можно приобрести напитки, закуски или готовые блюда.

Прогулочный теплоход «Романтика» (М87) как нельзя лучше подходит для речных прогулок по Москве-реке и Подмосковным водохранилищам. На нижней палубе оборудован кафе-бар, где гости смогут заказать себе что-нибудь из установленного меню. Есть выход на верхнюю экскурсионную палубу, откуда открываются изумительные виды на город, роскошные фасады исторических зданий и природу Подмосковья. На теплоходе установлено современное оборудование (кондиционеры, свет, звук и т. д.). На камбузе находится кухня полного цикла, позволяющая шеф-повару создавать изысканные блюда.