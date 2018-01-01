Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тутаева

Прогулочный теплоход «Романтика» (М87) как нельзя лучше подходит для речных прогулок по Москве-реке и Подмосковным водохранилищам. На нижней палубе оборудован кафе-бар, где гости смогут заказать себе что-нибудь из установленного меню. Есть выход на верхнюю экскурсионную палубу, откуда открываются изумительные виды на город, роскошные фасады исторических зданий и природу Подмосковья. На теплоходе установлено современное оборудование (кондиционеры, свет, звук и т. д.). На камбузе находится кухня полного цикла, позволяющая шеф-повару создавать изысканные блюда.
Что вас ждет:
Приглашаем Вас на речную прогулку, где можно отдохнуть всей семьей, посмотреть Волгу и Тутаев, поиграть, спеть самые любимые детские песенки вместе с нашими замечательными артистами. Программа рассчитана на детей старше 3-х лет и проводится на борту комфортабельного теплохода. С маленькими пассажирами работает профессиональный аниматор. Их ждет интерактивное шоу, в котором они будут принимать самое непосредственное участие. Веселые игры, бумажная дискотека и любимое всеми детьми шоу мыльных пузырей. На борту теплохода будет работать кафе-бар, где можно приобрести напитки, закуски или готовые блюда.
Ответы на вопросы
Что входит
Морская прогулка
Шоу мыльных пузырей
Бумажная дискотека
Что не входит
Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тутаев, причал «Тутаев» (правый берег)
Завершение: г. Тутаев, причал «Тутаев»
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
Телефон для связи +79109717990
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Teplohod — ваш гид в Тутаеве
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