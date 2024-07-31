Что ещё посмотреть – экскурсии в Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Твери, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: У ТЦ «Этажи»
15 авг в 09:00
19 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
20 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эвелина
    31 июля 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Замечательная экскурсия! Мы приехали из Петербурга, но даже наши друзья в Твери узнали невероятное количество новой и потрясающе интересной информации
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    не только о Морозовском городке, но и об истории России в целом. Анжелика харизматичный рассказчик с энциклопедическими знаниями. Спасибо огромное!!! Наве

  • Г
    Галина
    26 июля 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Анжелика прекрасный профессионал, любит свое дело, обладает грамотной русской речью, доступно излагает материал. Очень рекомендую экскурсовода, желаю творческого процветания. Спасибо за интересный рассказ о тверской земле и Морозовском городке.
  • М
    Марина
    17 июля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Галина-очень профессиональный гид. Личное впечатление: если немного готовиться к поездке, то соответственно можно получить более глубокие знания и сильные эмоции
  • Н
    Наталия
    15 июля 2024
    Морозовский городок - самый первый микрорайон России
    Очень интересная экскурсия, Анжелика великолепный экскурсовод! Вся экскурсия продумана, логично выстроена, при этом подача легкая и настолько увлекательная, что не замечаешь времени. Ушли все под впечатлением! Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их
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    историю, посмотрели, попробовали. Везде успели, но при этом нигде не спешили. Галина рассказала нам и о Пушкине (что-то новое для себя открыли и узнали) и о местах, где он был и жил, укладе жизни и людях, окружавших поэта. Информации много, но она хорошо структурирована, поэтому и запоминается! Мы и в монастырях были, и в усадьбах, и по паркам гуляли, и плюшками баловались), и котлеток отведали, и в музее побывали… Браво организатору! И спасибо за чудесный день, красивые фото и полезные советы! 😊

    Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич,
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    но и Ивана Грозного, и Великую Отечественную войну, и архитектора Львова. Видели храмы, монастырь и дворянские усадьбы, бескрайние поля, море маргаритка в тени том парке Берново, аистов в Красном. День-перезагрузка, день, полный впечатлений и красоты. Галина очень глубокий и интересный собеседник, невероятно приятный в общении. Дороги хорошие, можно спокойно ехать в своём ритме, комфортно останавливаться для перекусов и фотосессий))

    Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! ВспоминалиЧудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! ВспоминалиЧудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Морозовский городок - самый первый микрорайон России
  2. Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
  3. Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
  4. Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 3 800 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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