2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборМорозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: У ТЦ «Этажи»
15 авг в 09:00
19 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭвелина31 июля 2024Замечательная экскурсия! Мы приехали из Петербурга, но даже наши друзья в Твери узнали невероятное количество новой и потрясающе интересной информации
- ГГалина26 июля 2024Анжелика прекрасный профессионал, любит свое дело, обладает грамотной русской речью, доступно излагает материал. Очень рекомендую экскурсовода, желаю творческого процветания. Спасибо за интересный рассказ о тверской земле и Морозовском городке.
- ММарина17 июля 2024Галина-очень профессиональный гид. Личное впечатление: если немного готовиться к поездке, то соответственно можно получить более глубокие знания и сильные эмоции
- ННаталия15 июля 2024Очень интересная экскурсия, Анжелика великолепный экскурсовод! Вся экскурсия продумана, логично выстроена, при этом подача легкая и настолько увлекательная, что не замечаешь времени. Ушли все под впечатлением! Огромное спасибо!
- ММария24 июня 2024Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их
- ЕЕлена20 июня 2024Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич,
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