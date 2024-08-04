1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборТверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
9 авг в 10:00
950₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
9 авг в 08:30
10 авг в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 3 350₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
15 авг в 16:00
16 авг в 16:00
670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 августа 2024Просто великолепная экскурсия!!! Даже сын (11 лет) ходил все 2 часа заинтересовано. Нет нагромождения датами, интересные факты и легкая подача информации, именно так чтобы запомнилось. Благодарим за прекрасные 2 часа, обязательно вернемся к Вам на другие экскурсии.
- ННаталья4 августа 2024Виктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места в тенечке и около скамеек. Видно, что ей нравится то, чем она занимается, с душой относится к работе!
- ММарина3 августа 2024Сердечно благодарим экскурсовода Михаила за необычную 3-d экскурсию. Мы впервые побывали на мероприятии такого формата. С помощью современных технологий мы смогли
- ТТатьяна3 августа 2024Отличная обзорка для знакомства с городом (мы были первый раз)! Далее рекомендую посетить путевой дворец, прекрасная экспозиция галереи (путевой дворец - конечная точка экскурсии)!
- ЕЕкатерина2 августа 2024Одна из самых необычных экскурсий по Твери. Отличная демонстрация, как новые технологии подружились с историей. Проходит по центру, включая набережную. Смотрим три
- ТТатьяна1 августа 2024Вчера побывали на очень увлекательной и необычной экскурсии по тверскому Кремлю 13 века!!! Михаил действительно влюблен в Тверь и свое
- ТТатьяна1 августа 2024Все очень понравилось, материал подан очень интересно и увлекательно, Анечка просто большая умница!
- ААнастасия28 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового, теперь есть над чем подумать и дальше исследовать историю. Легко запоминать информацию и укладывать в систему. Также Алексей глубоко знает историю, и многие вещи не найдешь в открытых источниках
- ООльга28 июля 2024Сегодня с мужем были на экскурсии, хотели бы написать свои соображения, чтобы другие путешественники могли лучше сориентироваться и подобрать подходящего
- ООксана28 июля 2024Только что закончилась экскурсия и мы в полном восторге. Анна прекрасный экскурсовод. Рассказ очень интересен, прогулка проходит в спокойном темпе, речь поставленная, переходы от факта к факту плавные, два с половиной часа пролетели незаметно. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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