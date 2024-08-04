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именно себе гида. Мы с мужем - технари, не специалисты в истории, но исторические экскурсии очень любим и у нас очень большой опыт по этой части. Обычно мы выбираем индивидуальные экскурсии чтобы пообщаться с интересным человеком, узнать что-то новое, покопаться в информации, прояснить то, что нам было непонятно, полюбить город, с которым мы поехали знакомиться. Алексей - очень интересный молодой человек со своим взглядом на исторические события, нам очень импонирует его подход: не заваливать бесконечными бездушными именами и датами,которые вылетают из головы, даже туда не влетев), а вдумываться в причины и следствия тех или иных событий. Однако к сожалению, общение не очень получилось-это была скорее лекция. Алексей говорит очень быстро, иногда мы что-то не слышали из-за посторонних шумов (машина проехала), или не поняли, или хотели уточнить. Алексей очень не любит вопросов во время экскурсии, говорит, что мы его сбиваем. А получается, что недопоняли что-то, спросить нельзя, и дальше весь большой кусок информации вылетает. Жалко! Мы понимаем, что все мы разные, у всех свои предпочтения. Может, имеет смысл перед экскурсией переписаться и узнать кто чего хотел бы, чтобы было легче приспособиться. Ведь экскурсия все-таки индивидуальная. И к сожалению по времени было маловато: 1ч40 мин вместо заявленных 2ч, мы бы у удовольствием послушали еще! Алексею всего самого хорошего! Вы-молодец! Очень интересный рассказ, если бы был напечатан-сейчас бы разбирали не торопясь)! И всем нам чудесных путешествий и впечатлений! а