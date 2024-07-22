Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Твери, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
Пешая
52 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери
Пешая
72 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
8 авг в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Пешая
9 отзывов
2 часа
Аудиогид
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Погрузитесь в историю Твери с аудиогидом, открывая главные достопримечательности и купеческое наследие
Начало: Тверь, Советская площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Твери
  2. «Кругосветное» путешествие по Твери
  3. Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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