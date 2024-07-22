2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
8 авг в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Аудиогид
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Погрузитесь в историю Твери с аудиогидом, открывая главные достопримечательности и купеческое наследие
Начало: Тверь, Советская площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMmaslova2922 июля 2024Экскурсовод Александр провёл замечательную экскурсию: содержательно, продуманно, интересно. Спасибо большое!
- ВВладимир22 июля 2024Интересно, содержательно познавательно!
- ММарина21 июля 2024Увидели все лучшее! Отлично составлен маршрут. Информация донесена доходчиво. Пешие прогулки очень хороший вариант знакомства с городом Тверь
- ЛЛюдмила20 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Информация подробная, интересная, легко запоминается. Маршрут продуманный. Ознакомились с основными достопримечательностями города. Спасибо. Буду рекомендовать своим друзьям
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Популярные экскурсии»
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