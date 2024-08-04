Все – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Твери, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тверской кремль в VR-очках
Пешая
31 отзыв
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 16:00
9 авг в 10:00
950 за человека
Тверь: история и современность
Пешая
99 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
9 авг в 08:30
10 авг в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Пешая
148 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 3 350 за всё до 4 чел.
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
Пешая
180 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
15 авг в 16:00
16 авг в 16:00
670 за человека
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу русских сказок на Селигере. Откройте для себя Нилову пустынь и старинный Осташков, наслаждаясь увлекательным путешествием
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
20 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 августа 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Просто великолепная экскурсия!!! Даже сын (11 лет) ходил все 2 часа заинтересовано. Нет нагромождения датами, интересные факты и легкая подача информации, именно так чтобы запомнилось. Благодарим за прекрасные 2 часа, обязательно вернемся к Вам на другие экскурсии.
  • Н
    Наталья
    4 августа 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Виктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места в тенечке и около скамеек. Видно, что ей нравится то, чем она занимается, с душой относится к работе!
    Виктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места вВиктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места вВиктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места вВиктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места вВиктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места вВиктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места вВиктория, супер экскурсовод!!!!!!!! Легкая, с чувством юмора и огромным багажом знаний!!!! Заботливая - выбирает места в
  • М
    Марина
    3 августа 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Сердечно благодарим экскурсовода Михаила за необычную 3-d экскурсию. Мы впервые побывали на мероприятии такого формата. С помощью современных технологий мы смогли
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    ярко представить образ старинного Кремля. Час пролетел быстро и незаметно. Такого рода экскурсии привлекательны для всех возрастов. Члены ревизионной комиссии по культуре и туризму г. Москвы Марина и Ольга

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Отличная обзорка для знакомства с городом (мы были первый раз)! Далее рекомендую посетить путевой дворец, прекрасная экспозиция галереи (путевой дворец - конечная точка экскурсии)!
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Одна из самых необычных экскурсий по Твери. Отличная демонстрация, как новые технологии подружились с историей. Проходит по центру, включая набережную. Смотрим три
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    основные точки в VR-очках. Необычные впечатления, особенно эффектно на берегу Волги. Вместе с тем, обсуждаем ещё и местные памятники, и историческое датам, и события. Рекомендую как продолжение интересных маршрутов по Твери, сначала можно сходить на любую общую обзорную, а этот вариант станет шикарным дополнением.

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Тверской кремль в VR-очках
    Вчера побывали на очень увлекательной и необычной экскурсии по тверскому Кремлю 13 века!!! Михаил действительно влюблен в Тверь и свое
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    дело и с удовольствием поделился с нами этой любовью!! Будем всем рекомендовать посетить эту с одной стороны историческую, но построенную на современных гаджетах экскурсию. Супер

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Тверь: история и современность
    Все очень понравилось, материал подан очень интересно и увлекательно, Анечка просто большая умница!
  • А
    Анастасия
    28 июля 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Очень понравилась экскурсия. Узнали много нового, теперь есть над чем подумать и дальше исследовать историю. Легко запоминать информацию и укладывать в систему. Также Алексей глубоко знает историю, и многие вещи не найдешь в открытых источниках
  • О
    Ольга
    28 июля 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Сегодня с мужем были на экскурсии, хотели бы написать свои соображения, чтобы другие путешественники могли лучше сориентироваться и подобрать подходящего
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    именно себе гида. Мы с мужем - технари, не специалисты в истории, но исторические экскурсии очень любим и у нас очень большой опыт по этой части. Обычно мы выбираем индивидуальные экскурсии чтобы пообщаться с интересным человеком, узнать что-то новое, покопаться в информации, прояснить то, что нам было непонятно, полюбить город, с которым мы поехали знакомиться. Алексей - очень интересный молодой человек со своим взглядом на исторические события, нам очень импонирует его подход: не заваливать бесконечными бездушными именами и датами,которые вылетают из головы, даже туда не влетев), а вдумываться в причины и следствия тех или иных событий. Однако к сожалению, общение не очень получилось-это была скорее лекция. Алексей говорит очень быстро, иногда мы что-то не слышали из-за посторонних шумов (машина проехала), или не поняли, или хотели уточнить. Алексей очень не любит вопросов во время экскурсии, говорит, что мы его сбиваем. А получается, что недопоняли что-то, спросить нельзя, и дальше весь большой кусок информации вылетает. Жалко! Мы понимаем, что все мы разные, у всех свои предпочтения. Может, имеет смысл перед экскурсией переписаться и узнать кто чего хотел бы, чтобы было легче приспособиться. Ведь экскурсия все-таки индивидуальная. И к сожалению по времени было маловато: 1ч40 мин вместо заявленных 2ч, мы бы у удовольствием послушали еще! Алексею всего самого хорошего! Вы-молодец! Очень интересный рассказ, если бы был напечатан-сейчас бы разбирали не торопясь)! И всем нам чудесных путешествий и впечатлений! а

  • О
    Оксана
    28 июля 2024
    Тверь: история и современность
    Только что закончилась экскурсия и мы в полном восторге. Анна прекрасный экскурсовод. Рассказ очень интересен, прогулка проходит в спокойном темпе, речь поставленная, переходы от факта к факту плавные, два с половиной часа пролетели незаметно. Спасибо огромное!
    Только что закончилась экскурсия и мы в полном восторге. Анна прекрасный экскурсовод. Рассказ очень интересен, прогулкаТолько что закончилась экскурсия и мы в полном восторге. Анна прекрасный экскурсовод. Рассказ очень интересен, прогулкаТолько что закончилась экскурсия и мы в полном восторге. Анна прекрасный экскурсовод. Рассказ очень интересен, прогулка

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Все»

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  1. Тверской кремль в VR-очках
  2. Тверь: история и современность
  3. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  4. Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
  5. На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 670 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 463 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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