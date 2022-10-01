суббота, воскресенье, 11:00, 16:00

Познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми

Увлекательное путешествие в начало 20 века, когда Морозовский городок был в самом расцвете, а жизнь фабричных наполнена событиями, надеждами и мечтами.

Морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Вы услышите истории жизни фабричных, узнаете об их быте и переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми.