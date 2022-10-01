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Описание
Познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми
Увлекательное путешествие в начало 20 века, когда Морозовский городок был в самом расцвете, а жизнь фабричных наполнена событиями, надеждами и мечтами.
Морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Вы услышите истории жизни фабричных, узнаете об их быте и переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми.
суббота, воскресенье, 11:00, 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги куратора выставки.
Каждому участнику экскурсии выдаются наушники с маршрутом
Что не входит
Дополнительных оплат на месте нет
Место начала и завершения?
Двор Пролетарки, д. 4 (в сквере, возле фонтана)
Когда и сколько длится?
Когда: суббота, воскресенье, 11:00, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Количество человек в индивидуальной группе – от 1 до 19. Стоимость указана за группу до 5 человек. Каждый дополнительный человек оплачивается отдельно.
Экскурсии проводятся каждые выходные (субботу и воскресенье) в 11:00 и 16:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.