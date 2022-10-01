«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку

Надев наушники, всего за полтора часа вы сможете совершить увлекательное путешествие

Надев наушники, всего за полтора часа вы сможете совершить увлекательное путешествие во времени, в начало XX века, когда Морозовский городок был в самом своем расцвете, а жизнь фабричных наполнена событиями, надеждами и мечтами.

Променад разрабатывался на протяжении полугода режиссёром Светланой Булыгиной и сценаристом-историком Татьяной Ивановой-Дятловой совместно с главным исследователем Морозовского городка – Дмитрием Груздковым. Герои променада говорят голосами актеров.
«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
«Фабричные» - иммерсивный променад по Морозовскому городку
Ближайшие даты:
24
сен
25
сен
1
окт
2
окт
8
окт
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Описание

Познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми
Увлекательное путешествие в начало 20 века, когда Морозовский городок был в самом расцвете, а жизнь фабричных наполнена событиями, надеждами и мечтами.
Морозовские казармы станут декорациями событий столетней давности. Вы услышите истории жизни фабричных, узнаете об их быте и переживаниях и познакомитесь с представителями одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовыми.

суббота, воскресенье, 11:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги куратора выставки.
  • Каждому участнику экскурсии выдаются наушники с маршрутом
Что не входит
  • Дополнительных оплат на месте нет
Место начала и завершения?
Двор Пролетарки, д. 4 (в сквере, возле фонтана)
Когда и сколько длится?
Когда: суббота, воскресенье, 11:00, 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Количество человек в индивидуальной группе – от 1 до 19. Стоимость указана за группу до 5 человек. Каждый дополнительный человек оплачивается отдельно.
  • Экскурсии проводятся каждые выходные (субботу и воскресенье) в 11:00 и 16:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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