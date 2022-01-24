Что вы можете увидеть 🤩

Если постараться, то главные достопримечательности Старицы и её окрестностей можно увидеть за день. Это будет очень длинный день. День — впечатление. День — приключение. Он будет насыщен историями и легендами. О войнах, крепостях, монастырях, царях, монахах… О невероятных событиях нашей истории.

Старица — странное место пространства.

Про этот город можно сказать: маленький, знаменитый, патриархальный, провинциальный, уютный, древний — всё справедливо. Но многие знаменитые древние города по прошествии веков превратились в поселки, деревни или даже исчезли. А Старица уже долгие годы — очаровательный верхневолжский городок с населением в 8 тысяч человек.

От главной легенды до удивительных историй

От Твери до Старицы 85 км. Но по пути нужно обязательно заехать в Иваниши. Ведь главную Старицкую легенду — историю проклятия Соломонии Сабуровой лучше всего в Иванишах не начинать, а заканчивать. В Старице будут другие истории: об Успенском монастыре, о проклятом роде князей Старицких, о первом русском Патриархе Иове. Мы поднимемся на древнее городище, доедем до Красного, где в 1790 году была построена Преображенская церковь, авторская копия знаменитой Санкт-Петербургской Чесменской церкви.

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