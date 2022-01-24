Из Твери в Старицу - 80 км историй

Старица - один день впечатлений и приключений

Индивидуально
для 20 чел.
Старица — один день впечатлений и приключений.

Он будет насыщен историями и легендами.

О войнах, крепостях, монастырях, царях, монахах… О невероятных событиях нашей истории.

Вы услышите главную Старицкую легенду — историю проклятия Соломонии Сабуровой.

Будут другие истории… Затем мы поднимемся на древнее городище, доедем до Красного, где в 1790 году была построена Преображенская церковь, авторская копия знаменитой Санкт-Петербургской Чесменской церкви.
Из Твери в Старицу - 80 км историй
Из Твери в Старицу - 80 км историй
Из Твери в Старицу - 80 км историй
Из Твери в Старицу - 80 км историй
Из Твери в Старицу - 80 км историй
Из Твери в Старицу - 80 км историй
Из Твери в Старицу - 80 км историй

Что вы можете увидеть 🤩

  • Старицкие достопримечательности и музеи
  • Преображенскую церковь в Красном
  • Успенскую церковь в Иванишах
  • знаменитую Иванишскую сосну.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Если постараться, то главные достопримечательности Старицы и её окрестностей можно увидеть за день. Это будет очень длинный день. День — впечатление. День — приключение. Он будет насыщен историями и легендами. О войнах, крепостях, монастырях, царях, монахах… О невероятных событиях нашей истории.

Старица — странное место пространства.

Про этот город можно сказать: маленький, знаменитый, патриархальный, провинциальный, уютный, древний — всё справедливо. Но многие знаменитые древние города по прошествии веков превратились в поселки, деревни или даже исчезли. А Старица уже долгие годы — очаровательный верхневолжский городок с населением в 8 тысяч человек.
От главной легенды до удивительных историй
От Твери до Старицы 85 км. Но по пути нужно обязательно заехать в Иваниши. Ведь главную Старицкую легенду — историю проклятия Соломонии Сабуровой лучше всего в Иванишах не начинать, а заканчивать. В Старице будут другие истории: об Успенском монастыре, о проклятом роде князей Старицких, о первом русском Патриархе Иове. Мы поднимемся на древнее городище, доедем до Красного, где в 1790 году была построена Преображенская церковь, авторская копия знаменитой Санкт-Петербургской Чесменской церкви.
Важная информация
Свяжитесь со мной для уточнения деталей программы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа высококвалифицированного гида.
Что не входит
  • Транспорт
  • обед
  • посещение музеев.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Свяжитесь со мной для уточнения деталей программы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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