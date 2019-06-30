3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Народные игры, загадки об истории города и чаепитие с местными лакомствами

Алина
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Алина – ваш гид
Хотите прочувствовать атмосферу старинного города и погрузиться в его современную жизнь? Приглашаем вас на квест, который поможет раскрыть особенности Твери и характер жителей! Вы не только услышите исторические факты и легенды, но и весело проведёте время.

Выясните, когда и почему основали город, научитесь играть в популярные местные игры и попробуете тверские сладости.

Традиционные забавы, угощения, песни, танцы и занимательные задания откроют вам все грани Твери.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Советская, дом 3
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Квест-знакомство с Тверью
Квест-знакомство с Тверью

Что вас ожидает

Квест, игры и чаепитие
Во время квеста вы узнаете самое интересное о городе. Попробуете разобраться, что такое сандрики и пилястры, расшифруете символы, спрятанные в архитектуре. Вспомните стихи Пушкина, заморское путешествие купца Никитина и поймёте, причём здесь Тверь и какие популярные фильмы снимали в городе. Вместе мы сыграем в «Селигерские рюхи» — вы испытаете себя на ловкость и силу, а также выясните, что связывает это развлечение с Александром Невским. Вас ждёт чаепитие с традиционными сладостями и рассказ о том, почему тверские пряники делали в виде маленьких Наполеонов и как мармелад производят в городе Лихославль.

Детали из истории и достопримечательности
Вы изучите биографию Твери — от дня основания до современных реалий. Мы расскажем версии происхождения города и объясним, почему он появился. Вы услышите о большом тверском пожаре и перестройке города, увидите самое значимое его сооружение — Императорский дворец. Совершите променад по набережной Степана Разина и площади Ленина, рассмотрите памятник Афанасию Никитину и дом Дворянского собрания. И конечно, всё путешествие по городу вас будут сопровождать игры, забавные случаи из городской жизни, загадки, факты и легенды.

Организационные детали

  • Формат квеста — командный, поэтому рекомендуем записываться компаниями (не меньше двух человек).
  • Экскурсию-квест для вас проведёт команда профессиональных гидов.
  • По желанию за дополнительную плату можно добавить точки активности, элементы тимбилдинга или фольклорно-развлекательную программу.
Квест-знакомство с Тверью
Квест-знакомство с Тверью
Квест-знакомство с Тверью
Квест-знакомство с Тверью
Квест-знакомство с Тверью
Квест-знакомство с Тверью
Квест-знакомство с Тверью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Советская, дом 3.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Добрый день, уважаемые путешественники. Меня зовут Алина, мне 26 лет и моя любимая наука - история. Увлеклась я историей еще в школе и продолжила ее изучение в Тверском государственном университете, который и окончила в 2013 году. На своих экскурсиях хочу поделиться с вами интересной информацией об истории так горячо любимого мною города. На прогулках покажу вам самые значимые, красивые места города Твери, сопровождая рассказ о них байками и легендами.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 июня 2019
Экскурсию проводила гид Светлана.
Очень интересный рассказ, удалось создать душевную почти семейную атмосферу экскурсии.
В конце экскурсии напоили чаем, что было совсем нелишним после прогулки:) и рассказали про традиции чаепития!
Спасибо вам большое:)
24 июня 2019
Участвовали в квесте-экскурсии вчетвером. Думаю это оптимальный вариант по численности, так как удалось сформировать две команды для участия в различных конкурсах (как на эрудицию, так и на ловкость). Часть экскурсии прошла за чаепитием ! Нам всем понравилась, как сама экскурсия, так и прекрасный экскурсовод Алина, а также ее помощница - хозяйка на чаепитии. Было интересно. Рекомендую!
13 мая 2019
Хорошая экскурсия, интересная. Получили много информации об истории и культуре, посмотрели интересные объекты города. Очень понравилась неординарная подача материала. Экскурсия прошла очень легко, и, конечно, запомнится. И взрослые, и ребенок 6 лет очень довольны.

Алина проводит ещё 1 экскурсию

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На прогулке мы с головой погрузимся в прошлое Тверского края, начиная от первых поселений и деяний великих князей, заканчивая современной культурой города. Вы рассмотрите Императорский дворец, пройдетесь по атмосферным улочкам и набережным, узнаете о знаменитом путешествии купца Афанасия Никитина в Индию. Я покажу вам лучшие панорамные виды Твери и расскажу самые интересные городские легенды и мифы.

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Приготовьтесь к новому экскурсионному формату. Вы прогуляетесь с профессиональным гидом по исторической части города и узнаете, как выглядела Тверь 100 лет назад, примете участие в ретро-фотосессии и сможете самостоятельно проявить кадры в лаборатории — и все это за один день! Фотография — искусство, и вы в этом убедитесь.

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