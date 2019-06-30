3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Квест, игры и чаепитие

Во время квеста вы узнаете самое интересное о городе. Попробуете разобраться, что такое сандрики и пилястры, расшифруете символы, спрятанные в архитектуре. Вспомните стихи Пушкина, заморское путешествие купца Никитина и поймёте, причём здесь Тверь и какие популярные фильмы снимали в городе. Вместе мы сыграем в «Селигерские рюхи» — вы испытаете себя на ловкость и силу, а также выясните, что связывает это развлечение с Александром Невским. Вас ждёт чаепитие с традиционными сладостями и рассказ о том, почему тверские пряники делали в виде маленьких Наполеонов и как мармелад производят в городе Лихославль.

Детали из истории и достопримечательности

Вы изучите биографию Твери — от дня основания до современных реалий. Мы расскажем версии происхождения города и объясним, почему он появился. Вы услышите о большом тверском пожаре и перестройке города, увидите самое значимое его сооружение — Императорский дворец. Совершите променад по набережной Степана Разина и площади Ленина, рассмотрите памятник Афанасию Никитину и дом Дворянского собрания. И конечно, всё путешествие по городу вас будут сопровождать игры, забавные случаи из городской жизни, загадки, факты и легенды.