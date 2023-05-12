Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы

Сбежать из города в водный поход с палатками, накупаться, напариться с вениками и порыбачить

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Отдохнём на выходных от работы на сплаве-перезагрузке. Возьмём близких, друзей, детей, удочки и купальники, отключим телефоны и запрыгнем в рафты. Течение понесёт нас мимо живописных берегов с берёзками, полями и русскими деревнями.

Прыгнем с головой в Волгу после жаркого пара в бане, поймаем баланс на сапе, проверим меткость в тире, споём песни у костра и поспим на свежем воздухе. Увидим древний город Старица с монастырём и белокаменными кузницами.
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Лёгкий сплав на рафтах по Волге с баней, катанием на сапах и посещением Старицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ж. - д. вокзал, 10:30
Завершение: Тверь, ж. - д. вокзал, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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