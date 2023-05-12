Отдохнём на выходных от работы на сплаве-перезагрузке. Возьмём близких, друзей, детей, удочки и купальники, отключим телефоны и запрыгнем в рафты. Течение понесёт нас мимо живописных берегов с берёзками, полями и русскими деревнями. Прыгнем с головой в Волгу после жаркого пара в бане, поймаем баланс на сапе, проверим меткость в тире, споём песни у костра и поспим на свежем воздухе. Увидим древний город Старица с монастырём и белокаменными кузницами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.