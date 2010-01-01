Наталья проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Коротко и интересно — о главном

Лучшие скульптуры, набережные, постройки предстанут перед вами в свете зимних вечерних фонарей. Вы прогуляетесь 👣 по Советской улице, где осмотрите сооружения 18-19 вв. У памятника Михаилу Тверскому поговорим о местном покровителе. Также вы услышите о легендарном тверском купце и путешественнике Афанасии Никитине. А у памятника Пушкину — о третьей знаменитости, связанной с Тверью. Не обойдем вниманием выразительный Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы, а также Городской сад и Императорский путевой дворец на Соборной площади.

Праздничное настроение

На нарядных улицах аккуратной старинной Твери вы не только совершите путешествие в прошлое города, но и почувствуете его праздничную атмосферу. В «мешке развлечений» будут задачки на смекалку, игры, конкурсы, в том числе состязания в скорости и ловкости. Кроме того, каждый участник в середине или конце программы получит новогодний сюрприз!

Организационные детали

Дополнительно возможно посетить выставку старинных ёлочных игрушек и мастер-класс по вырезанию нарядных снежинок.