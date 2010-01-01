Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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Новогодние сказки Твери

Интерактивная прогулка по историческому центру: игры, конкурсы и интересные истории

Наталья
Наталья – Гид из Твери
В легком и веселом формате вы пройдете по главным достопримечательностям Старого города, окутанного магией сумерек.

На старинных площадях и улицах откроете яркие места для зимних фотографий и послушаете о ключевых событиях 9-вековой истории 📖.

Познакомитесь с лучшими зданиями и поймете, в чем особенность тверского архитектурного облика.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 650 ₽ за человека

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Новогодние сказки Твери
Новогодние сказки Твери

Что вас ожидает

Коротко и интересно — о главном
Лучшие скульптуры, набережные, постройки предстанут перед вами в свете зимних вечерних фонарей. Вы прогуляетесь 👣 по Советской улице, где осмотрите сооружения 18-19 вв. У памятника Михаилу Тверскому поговорим о местном покровителе. Также вы услышите о легендарном тверском купце и путешественнике Афанасии Никитине. А у памятника Пушкину — о третьей знаменитости, связанной с Тверью. Не обойдем вниманием выразительный Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы, а также Городской сад и Императорский путевой дворец на Соборной площади.

Праздничное настроение
На нарядных улицах аккуратной старинной Твери вы не только совершите путешествие в прошлое города, но и почувствуете его праздничную атмосферу. В «мешке развлечений» будут задачки на смекалку, игры, конкурсы, в том числе состязания в скорости и ловкости. Кроме того, каждый участник в середине или конце программы получит новогодний сюрприз!

Организационные детали

Дополнительно возможно посетить выставку старинных ёлочных игрушек и мастер-класс по вырезанию нарядных снежинок.

Начало и место завершения
🚩 у Городского сада
Новогодние сказки Твери
Новогодние сказки Твери
Новогодние сказки Твери

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Очень рада Тверскому гостю! Свой город люблю всей душой и с радостью поделюсь этой любовью с каждым путешественником! С 2010 года провожу экскурсии и по Твери, и по городам Тверской области (Торжок, Старица, Берново, Завидово). С одинаковым воодушевлением работаю с разными туристами: возрастные гости совершат неспешную прогулку с интеллигентной беседой, молодежным компаниям и корпоративным группам — захватывающие квесты, а юным туристам и их родителям — сказки, загадки и легенды! До встречи в Твери)
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