По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь

Прогуляться по знаковым местам бывшей столицы и попробовать уху по-селигерски

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Ответы на вопросы
Приглашаем отправиться в путешествие по уютным городам на Волге.

В Твери вы увидите памятники Афанасию Никитину и Михаилу Кругу, посетите Императорский путевой дворец, построенный во время правления Екатерины II, прогуляетесь по бульварам и набережным.

В Осташкове сможете отдохнуть от цивилизации и полюбоваться деревянными и каменными домиками 18-19 веков.

Побываете в величайшей святыне страны — Нило-Столобенской пустыни, возникшей на месте подвига чудотворца Нила, — и посмотрите на красивые храмы, которые возвышаются над водной гладью Селигера.
По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь
По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь
По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь
По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь
По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь
По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь
По Твери и окрестностям: Осташков и Нилова пустынь
Ближайшие даты:
9
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23
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
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