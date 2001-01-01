Любовь проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по центру

На месте средневекового кремля вы увидите Обелиск освободителям Ржева, установленный почти 60 лет назад. Раскроете секрет названия города и узнаете, почему на его гербе изображен лев из Владимира. Далее аллея Славы и парк 🌳 Грацинский приведут нас к Советской площади. На ней вы рассмотрите типовую стелу «Город 🏙️ воинской славы» и выясните, какие подвиги позволили Ржеву получить это почетное звание.

Ржев с другой стороны

На правом берегу Ржева вас ждут уцелевшие в военном месиве купеческие домики, храм Оковецкой иконы Божьей Матери и единственный в Тверской области старообрядческий храм. Кстати, он тоже вошел в хронику военных лет: именно здесь фашисты заминировали оставшихся в живых ржевитян.

Мемориал Советскому солдату и деревня Полунино

Вы посетите не только Ржев, но и печально известную «высоту 200» — деревню Полунино. А еще открытый в июне 2020 года мемориал Советскому солдату. Если пожелаете, мы также заедем на мемориальные кладбища или остановимся ненадолго в удивительно красивом городке Старица и заглянем в Свято-Успенский монастырь.

Организационные детали

Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘 — стоимость составит 9600 рублей.