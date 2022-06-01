SUP-экскурсия по Твери

Прокатиться на сапборде с веслом в руках и полюбоваться городом с воды

Мини-группа
SUP-экскурсия — новый формат знакомства с Тверью.

Вы прокатитесь на легкой доске с веслом по трем рекам: Тьмака, Тверца и Волга.

Насладитесь чудесными пейзажами и услышите много интересных фактов о городе.

Наш гид-инструктор прямо на воде расскажет о местах, которые вы будете проплывать.
SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
SUP-экскурсия по Твери
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тверь с нового ракурса

Вы пройдете инструктаж, обретете уверенность на доске и отправитесь в путешествие! За два часа прогулки увидите место возникновения города, обе набережные Волги, речной вокзал, знаменитую застройку с «единым фасадом» и новый пешеходный мост через Тьмаку. А также парадные сталинские дома, памятники Пушкину и Афанасию Никитину, Императорский путевой дворец и Спасо-Преображенский собор. Наш гид не даст вам заскучать и расскажет о прошлом, настоящем Твери и ее знаменитых людях.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: аренда сапбордов, спасательные жилеты и работа гида-инструктора.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ландшафтного парка Тьмака
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник в 09:00, 12:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник в 09:00, 12:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

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