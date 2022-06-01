в понедельник в 09:00, 12:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

Что вас ожидает

Тверь с нового ракурса

Вы пройдете инструктаж, обретете уверенность на доске и отправитесь в путешествие! За два часа прогулки увидите место возникновения города, обе набережные Волги, речной вокзал, знаменитую застройку с «единым фасадом» и новый пешеходный мост через Тьмаку. А также парадные сталинские дома, памятники Пушкину и Афанасию Никитину, Императорский путевой дворец и Спасо-Преображенский собор. Наш гид не даст вам заскучать и расскажет о прошлом, настоящем Твери и ее знаменитых людях.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: аренда сапбордов, спасательные жилеты и работа гида-инструктора.