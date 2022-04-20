Тверь - европейский город XVIII века

Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой

Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой, набережной «сплошной фасадой», ансамблем Императорского дворца, памятниками и мостами города на Волге.
Тверь - европейский город XVIII века
Тверь - европейский город XVIII века
Тверь - европейский город XVIII века
Тверь - европейский город XVIII века
Тверь - европейский город XVIII века
Тверь - европейский город XVIII века

Что вас ожидает 🤩

  • Четыре исторические площади
  • Памятники Святому Благоверному Михаилу Тверскому, Андрею Дементьеву, А. С. Пушкину
  • Парадная набережная
  • Городской сад
  • Исторические мосты
  • Императорский дворец

Об экскурсии

Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой, набережной «сплошной фасадой», ансамблем Императорского дворца, памятниками и мостами города

на Волге.

Вы погуляете по пешеходной Трехсвятской улице, где сохранились купеческие особняки и старинные административные здания, и, конечно, пройдетесь вдоль Волги, где когда-то гуляли все именитые гости города.
Какая она Тверь? Сиротливо мокнущая под осенним дождем, разгоряченная июльским солнцем, шелестящая опавшими листьями или ликующе-весенняя? Наверное, она разная, в зависимости от настроения или времени года. Но в любую погоду Тверь всегда рада гостям и ждет вас!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Завершение: Соборная площадь, Тверь
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 9:00

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