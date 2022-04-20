Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой
Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой, набережной «сплошной фасадой», ансамблем Императорского дворца, памятниками и мостами города на Волге.
Что вас ожидает 🤩
- Четыре исторические площади
- Памятники Святому Благоверному Михаилу Тверскому, Андрею Дементьеву, А. С. Пушкину
- Парадная набережная
- Городской сад
- Исторические мосты
- Императорский дворец
Светлана — ваш гид в Твери
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Об экскурсии
Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой, набережной «сплошной фасадой», ансамблем Императорского дворца, памятниками и мостами города
на Волге.
Вы погуляете по пешеходной Трехсвятской улице, где сохранились купеческие особняки и старинные административные здания, и, конечно, пройдетесь вдоль Волги, где когда-то гуляли все именитые гости города.
Какая она Тверь? Сиротливо мокнущая под осенним дождем, разгоряченная июльским солнцем, шелестящая опавшими листьями или ликующе-весенняя? Наверное, она разная, в зависимости от настроения или времени года. Но в любую погоду Тверь всегда рада гостям и ждет вас!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Не указано
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, ТверьЗавершение: Соборная площадь, Тверь
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно с 9:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 9:00
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