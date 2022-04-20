Об экскурсии

Обзорная экскурсия по Твери, в ходе которой туристы познакомятся с европейскими площадями, лучевой застройкой, набережной «сплошной фасадой», ансамблем Императорского дворца, памятниками и мостами города

на Волге.

Вы погуляете по пешеходной Трехсвятской улице, где сохранились купеческие особняки и старинные административные здания, и, конечно, пройдетесь вдоль Волги, где когда-то гуляли все именитые гости города.

Какая она Тверь? Сиротливо мокнущая под осенним дождем, разгоряченная июльским солнцем, шелестящая опавшими листьями или ликующе-весенняя? Наверное, она разная, в зависимости от настроения или времени года. Но в любую погоду Тверь всегда рада гостям и ждет вас!