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Тверь: на перепутье веков и судеб

Любовь Р.
Любовь Р. – Гид из Твери
Трёхчасовая обзорная экскурсия ⛳ по Твери раскроет все тайны этого старинного города: от средневекового противостояния с Москвой, через генеральную перепланировку города Екатериной II, до современных дней.

На всё про всё у нас три часа, но это будут насыщенные и увлекательные три часа вашей жизни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Тверь: на перепутье веков и судеб
Тверь: на перепутье веков и судеб

Что вы увидите

  • Площадь Михаила Тверского
  • Набережная Степана Разина
  • Старый и Новый Волжские мосты
  • Тверской Императорский дворец (без посещения)
  • Памятники: Пушкину, Михаилу Тверскому, Михаилу Кругу, Афанасию Никитину Церковь Белая Троица
  • Морозовский городок
  • Христорождественский женский монастырь
Город, упомянутый в летописях раньше Москвы, не раз становился политической ареной событий, которые оказывали серьёзное влияние на всю историю 📖 России. Это и столица ⭐️ Верхневолжья и Тверь-городок Петербурга уголок и город 🏙️ Златовершего Спаса. Что вас ожидает:• Мы обязательно посетим знаменитое тверское Трёхлучье, площадь Святого Благоверного князя Михаила Тверского, с рассказом о противостоянии Москвы и Твери;
  • Увидим набережную Степана Разина и услышим рассказ о Волге и легенду об Отроч монастыре;
  • Посмотрим наш Городской сад — бывшую кремлевскую территорию и об этом будет мой рассказ;
  • Памятник А. С. Пушкину, ну куда без него? Тем более, что Пушкин у нас бывал неоднократно и даже котлеты «пожарские» ел;
  • Увидим набережную Афанасия Никитина — это первый русский, сходивший в неведомую Индию;
  • Благодаря перемещению на автомобиле 🚘, мы заглянем и в отдаленные уголки Твери — Морозовский городок, такого вы ещё не видели!
  • А также увидим церковь ⛪ «Белая» Троица — самый старый храм города и при этом, никогда не закрывавшийся;
  • И Христорождественский женский монастырь, а вот там находится одна из первых работ молодого Карла Росси.

Организационные детали:

  • Автомобиль гида — 7-ми местный минивен. Удобно и комфортно, особенно зимой.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 площадь Михаила Тверского, Тверь
Место завершения
🏁 площадь Ленина, Тверь
Тверь: на перепутье веков и судеб
Тверь: на перепутье веков и судеб
Тверь: на перепутье веков и судеб
Тверь: на перепутье веков и судеб

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь Р.
Любовь Р.
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