Любовь Р. – Гид из Твери

Трёхчасовая обзорная экскурсия ⛳ по Твери раскроет все тайны этого старинного города: от средневекового противостояния с Москвой, через генеральную перепланировку города Екатериной II, до современных дней.



На всё про всё у нас три часа, но это будут насыщенные и увлекательные три часа вашей жизни.