Памятники: Пушкину, Михаилу Тверскому, Михаилу Кругу, Афанасию Никитину Церковь Белая Троица
Морозовский городок
Христорождественский женский монастырь
Город, упомянутый в летописях раньше Москвы, не раз становился политической ареной событий, которые оказывали серьёзное влияние на всю историю 📖 России. Это и столица ⭐️ Верхневолжья и Тверь-городок Петербурга уголок и город 🏙️ Златовершего Спаса. Что вас ожидает:• Мы обязательно посетим знаменитое тверское Трёхлучье, площадь Святого Благоверного князя Михаила Тверского, с рассказом о противостоянии Москвы и Твери;
Увидим набережную Степана Разина и услышим рассказ о Волге и легенду об Отроч монастыре;
Посмотрим наш Городской сад — бывшую кремлевскую территорию и об этом будет мой рассказ;
Памятник А. С. Пушкину, ну куда без него? Тем более, что Пушкин у нас бывал неоднократно и даже котлеты «пожарские» ел;
Увидим набережную Афанасия Никитина — это первый русский, сходивший в неведомую Индию;
Благодаря перемещению на автомобиле 🚘, мы заглянем и в отдаленные уголки Твери — Морозовский городок, такого вы ещё не видели!
А также увидим церковь ⛪ «Белая» Троица — самый старый храм города и при этом, никогда не закрывавшийся;
И Христорождественский женский монастырь, а вот там находится одна из первых работ молодого Карла Росси.
Организационные детали:
Автомобиль гида — 7-ми местный минивен. Удобно и комфортно, особенно зимой.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Билеты в музеи
Личные расходы (сувениры, вода, перекус).
Начало
🚩 площадь Михаила Тверского, Тверь
Место завершения
🏁 площадь Ленина, Тверь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.