Что вас ожидает?

Мы посетим все ключевые достопримечательности 🏛️ города Тверь: Советскую площадь (так называемый, «Версальский трезубец»), прогуляемся по Советской (Миллионной) улице и набережной Степана Разина, увидим памятник покровителю города Михаилу Тверскому, Дом Ворошиловских стрелков, библиотеку им. Горького, кинотеатр «Звезда» и императорский дворец Екатерины II.

Также мой рассказ коснется и других достопримечательностей города: памятника Афанасию Никитину, обелиска Победы, скульптуре Михаила Круга и т. д.

Я расскажу вам об интересных событиях, бытовых ситуациях, которые характеризовали город 🏙️ раньше и в наши дни, уделю внимание мелочам. Именно этот подход помогает не просто увидеть объекты, а понять, как жили и живут люди в моем родном городе.