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Удивительная Тверь

4.4
5 отзывов
Ярослав С.
Ярослав С. – Гид из Твери
Во время нашей прогулки по Твери, я расскажу вам об интересных событиях и бытовых ситуациях, которые характеризовали город 🏙️ раньше и символизируют теперь. Именно этот подход помогает не просто увидеть объекты, а понять, как жили и живут люди в моем родном городе. Мы посетим все ключевые достопримечательности 🏛️ Твери – прогуляемся по Советской улице и набережной Степана Разина, увидим памятники покровителю города Михаилу Тверскому и великому русскому поэту Пушкину. Поразимся архитектуре советской эпохи у таких известных зданий Твери, как Дом Ворошиловских стрелков, библиотека им. Горького и кинотеатр «Звезда».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Удивительная Тверь
Удивительная Тверь

Что вы увидите

  • Советская площадь (Полуциркульная, «Версальский трезубец»)
  • ул. Советская (Миллионная)
  • памятник покровителю города Михаилу Тверскому
  • набережная Степана Разина
  • Дом Ворошиловских стрелков
  • библиотека им. Горького
  • кинотеатр «Звезда»
  • городской сад
  • памятник А. С. Пушкину
  • императорский дворец Екатерины II (без посещения).
Что вас ожидает?
Мы посетим все ключевые достопримечательности 🏛️ города Тверь: Советскую площадь (так называемый, «Версальский трезубец»), прогуляемся по Советской (Миллионной) улице и набережной Степана Разина, увидим памятник покровителю города Михаилу Тверскому, Дом Ворошиловских стрелков, библиотеку им. Горького, кинотеатр «Звезда» и императорский дворец Екатерины II.
Также мой рассказ коснется и других достопримечательностей города: памятника Афанасию Никитину, обелиска Победы, скульптуре Михаила Круга и т. д.
Я расскажу вам об интересных событиях, бытовых ситуациях, которые характеризовали город 🏙️ раньше и в наши дни, уделю внимание мелочам. Именно этот подход помогает не просто увидеть объекты, а понять, как жили и живут люди в моем родном городе.
Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
    Начало
    🚩 г. Тверь, ул. Советская, д. 23
    Место завершения
    🏁 г. Тверь, ул. Советская, д.11
    Удивительная Тверь
    Удивительная Тверь

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ярослав С.
    Ярослав С.
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    5 отзывов оставили туристы

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