История Твери полна тайн и загадок, ведь длится она многим более 800 лет. И огромный город 🏙️ нужно показать так, чтобы Вы не просто увидели перед собой Версальский Трезубец, Фонтанную площадь, Императорский дворец или Волжские мосты... А так, чтобы Вам стали понятны подвиг князя Михаила Ярославича, величие императрицы Екатерины, отчаянное стремление купца Афанасия в неведомые страны.

В Твери вопросов у путешественников появляется множество. Что значит слово - Тверь? Как прославил город Пушкин? Куда реально шёл Афанасий Никитин? Какое отношение к Твери имеют Матвей Казаков и Карл Росси?

Наш город удивителен уже тем, что здесь уместны громкие слова - Великий Перекрёсток, Губернская Столица ⭐️, птица Феникс, восставшая из пепла...

В них нет пафоса, только реальное величие. Здесь в тихих переулках стоят дома, выстроенные великими архитекторами прошлого... Здесь смешные и доброжелательные глуповцы обожают своего великого и прозорливого создателя... В прозрачных сумерках белые теплоходики катают туристов меж волжских набережных. названных в честь великих древних героев.

Тверь невозможно узнать за несколько часов. Но можно услышать, понять, почувствовать, полюбить. Наверное, это нескромно, говорить, что мы вам в этом поможем. Но после нашей экскурсии 🧭 Вы в Твери не заблудитесь. Это точно!

Важно: транспорт может быть как ваш, так и наш. Стоимость указана без учета нашего транспорта.