Лена М.
Лена М. – Гид из Твери
Вся Тверь
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Вся Тверь
Вся Тверь

Что вы увидите

  • Все самое интересное в центре Твери
История Твери полна тайн и загадок, ведь длится она многим более 800 лет. И огромный город 🏙️ нужно показать так, чтобы Вы не просто увидели перед собой Версальский Трезубец, Фонтанную площадь, Императорский дворец или Волжские мосты... А так, чтобы Вам стали понятны подвиг князя Михаила Ярославича, величие императрицы Екатерины, отчаянное стремление купца Афанасия в неведомые страны.
В Твери вопросов у путешественников появляется множество. Что значит слово - Тверь? Как прославил город Пушкин? Куда реально шёл Афанасий Никитин? Какое отношение к Твери имеют Матвей Казаков и Карл Росси?
Наш город удивителен уже тем, что здесь уместны громкие слова - Великий Перекрёсток, Губернская Столица ⭐️, птица Феникс, восставшая из пепла...
В них нет пафоса, только реальное величие. Здесь в тихих переулках стоят дома, выстроенные великими архитекторами прошлого... Здесь смешные и доброжелательные глуповцы обожают своего великого и прозорливого создателя... В прозрачных сумерках белые теплоходики катают туристов меж волжских набережных. названных в честь великих древних героев.
Тверь невозможно узнать за несколько часов. Но можно услышать, понять, почувствовать, полюбить. Наверное, это нескромно, говорить, что мы вам в этом поможем. Но после нашей экскурсии 🧭 Вы в Твери не заблудитесь. Это точно!
Важно: транспорт может быть как ваш, так и наш. Стоимость указана без учета нашего транспорта.
Что входит
  • Работа гида
Что не входит
  • Транспорт
  • дополнительные экскурсии в музеи
  • которые мы для вас закажем
  • обеды.
Начало
🚩 О месте встречи договариваемся индивидуально
Место завершения
🏁 О месте окончания - тоже
Вся Тверь
Вся Тверь
Вся Тверь
Вся Тверь
Вся Тверь
Вся Тверь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лена М.
Лена М.
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Лена М. проводит ещё 1 экскурсию

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