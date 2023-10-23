Приглашаю вас на обзорную экскурсию по Твери. Во время экскурсии мы успеем познакомиться с историей и главными особенностями города.
Мы с вами рассмотрим все основные символы города: Императорский путевой дворец, полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж и многое другое!
Мы с вами рассмотрим все основные символы города: Императорский путевой дворец, полюбуемся французской фасадой набережной Степана Разина, откроем для себя секрет, что же объединяет Тверь и Париж и многое другое!
Ближайшие даты:
4
ноя
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5
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7
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12
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Экспресс-экскурсия (1 час):
- Набережная Степана Разина
- Памятник Екатерине Великой
- Тверской императорский путевой дворец
- Набережная Михаила Тверского
- Городской сад
- Кинотеатр «Звезда»
- Полная обзорная экскурсия (2,5 часа):
- Памятник Михаилу Тверскому
- Кинотеатр «Вулкан»
- Новый Волжский мост
- Памятник Афанасию Никитину
- Памятник Пушкину
- Староволжский мост
- Путевой дворец
- Трехсвятская улица
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В ходе экскурсии вы увидите:
- Памятник Михаилу Тверскому. За какие муки и заслуги его причислили к лику святых?
- Кинотеатр «Вулкан». Какая была судьба у одного из первых провинциальных кинотеатров?
- Великое трехлучье. Почему Тверь можно назвать младшей сестрой Версаля?
- Староволжский мост. Как так вышло, что он младше «нового» моста чуть больше, чем на 50 лет?
- Тверской императорский путевой дворец — дворец, к которому в свое время приложил руку великий Карл Росси.
• Памятник Ленину. Чем же тверской Ленин отличается от других? А также вы узнаете:
- какой город стал прототипом Глупова в произведениях Салтыкова-Щедрина;
- почему Ф. М. Достоевский ставил Тверь наравне с Санкт-Петербургом и Парижем;
• где в Твери останавливался А. Н. Островский и многое другое! Важная информация:Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тверь, ул. Вольного НовгородаЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Начало экскурсии на улице Вольного Новгорода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 98 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 окт 2023
Я начиталась положительных отзывов о Виктории, ее экскурсиях, решила рискнуть и не пожалела!!! Очень интересная экскурсия! Виктория с увлечением рассказывала о своем городе, отвечала на все вопросы группы и очень интересно погрузила нас в историю Твери. Группа набралась полная, большим плюсом был усилитель голоса.
Мы путешествуем по стране всей семьей (с 3 детьми). Было бы хорошо, если бы были скидки для детей до 9-10 лет, т. к. им пока сложно воспринимать много исторической информации.
Спасибо!
Мы путешествуем по стране всей семьей (с 3 детьми). Было бы хорошо, если бы были скидки для детей до 9-10 лет, т. к. им пока сложно воспринимать много исторической информации.
Спасибо!
З
Захарова
22 окт 2023
О
Ольга
22 окт 2023
Когда бронировала эту экскурсию, то посмотрев на молоденькую девушку-экскурсовода сомневалась, но очень хотелось про Тверь узнать больше! Все таки город интересный и с большой историей! Но….. Виктории хочу выразить огромную благодарность, она так увлекала в исторические подробности предыдущих веков, что хотелось слушать и ходить за ней весь день)) Все по делу, ничего лишнего, интересные локации, прогулялись по двум берегам Волги и что самое удивительное закончили точно в срок! Огромное спасибо!
М
Майя
22 окт 2023
Мы решили начать знакомство с городом с обзорной экскурсии и не пожалели. Виктория - отличный рассказчик, она знает и любит свой город. От древней истории Твери до современной жизни города - все было гармонично вписано в двухчасовую экскурсию. С юмором, интересными историями и легендами время пролетело незаметно. Это, пожалуй, самый запоминающийся рассказ, который мы слышали за последнее время, и мы много путешествуем. Я очень рекомендую всем, кто приезжает в Тверь!
В
Виталий
20 окт 2023
Очень интересно. Спасибо!
Е
Екатерина
17 окт 2023
Получила огромное удовольствие от экскурсии по Твери с Викторией! Ярко, интересно, не скучно!
Е
Елена
15 окт 2023
Мы хотим выразить благодарность Виктории за прекрасную экскурсию! Несмотря на дождливый и ветреный день, Виктория смогла увлечь нас и рассказать о Твери с такой любовью, что мы полюбили этот город. Мы были группой 10-тиклассников из Санкт-Петербурга. Детям очень понравилось)
К
Константин
15 окт 2023
Мы впервые с супругой побывали в Твери и решили взять эту экскурсию, чтобы лучше познакомиться с городом. Нам все очень понравилось. Экскурсовод был очень доброжелательным и компетентным. Большое спасибо за интересное знакомство с историей города.
Т
Татьяна
15 окт 2023
Огромная благодарность экскурсовод у Виктории за интересную экскурсию. Подача материала динамичная, с любовью к родному глроду
Г
Галина
14 окт 2023
Эта экскурсия была просто обалденной! Время пролетело незаметно, и мы получили массу познавательной информации. Виктория - прекрасный гид, она очень интересно рассказывает и добавляет юмора в свои рассказы. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!
Н
Наталья
9 окт 2023
Виктория - совершенно удивительный экскурсовод! Она является замечательным олицетворением самой современной Твери: молодая, работоспособная, находчивая, энергичная и с оригинальным мышлением. Она заряжает своим задором. Материал экскурсии необычный,с интересными фактами. Перемещения между локациями короткие, и каждая новая местность запоминается. Несмотря на плохую погоду, экскурсия была содержательной и прошла на одном дыхании. Я даже прошла по маршруту еще раз, чтобы восстановить все услышанное. Виктория, огромное тебе спасибо!!!
В
Виктория
9 окт 2023
Очень понравилась экскурсия! Несмотря на неприятную погоду, экскурсия состоялась и была очень позновательной! Экскурсовод Виктория с радостью отвечала на наши вопросы не только в рамках экскурсии, но и давала рекомендации о городе. Приятно было узнать о городе от человека, который искренне его любит. Благодарим за экскурсию и рекомендуем.
Ю
Юлия
9 окт 2023
Е
Елена
8 окт 2023
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод замечательный, рассказывала с большим интересом, если будем ещё в вашем городе обязательно воспользуемся вашими экскурсиями ещё. Спасибо.
А
Аипова
8 окт 2023
Эта замечательная экскурсия идеально подходит для того, чтобы познакомиться с городом впервые. Нам понравилось!
Ещё 83 отзыва
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