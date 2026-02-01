По тропам Торжокского района: пеший поход с палатками
Увидеть валунный мост из «Ночного дозора», усадьбу с колоннадой и посетить монастырь в Торжке
Начало: Г. Тверь, на выходе ж. - д. вокзала у пригородных ...
9 мая в 08:00
8900 ₽ за человека
Лыжный поход с проживанием в доме: до карьеров и Савватиевой пустыни
Прогуляться по зимнему лесу на лыжах в компании единомышленников и перезагрузиться
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 20:30
13 фев в 08:00
27 фев в 08:00
13 700 ₽ за человека
Лыжная прогулка с ночёвкой в домиках А-фрейм: экспресс-перезагрузка
Пройтись по снежному лесу, полюбоваться пейзажами Тьмы и с комфортом отдохнуть на природе
Начало: Тверь, ж/д вокзал, точное место вы узнаете после б...
14 фев в 08:00
21 фев в 08:00
14 800 ₽ за человека
