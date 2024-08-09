Найдено 3 тура в категории « Однодневные » в Твери, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На байдарках 3 дня Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27 12 500 ₽ за человека На байдарках 3 дня Сплав на байдарках по реке Осуга Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27 12 500 ₽ за человека На байдарках 5 дней Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30 18 000 ₽ за человека Все туры Твери

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Однодневные»

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